“Bajarán” a Cardona por ocultar un accidente

El regreso de Edwin Cardona a Boca, que ya era un hecho, ahora está en veremos. Es que el volante sufrió una fractura de cúbito durante sus vacaciones en Medellín: una de las versiones dice que se accidentó jugando con su hijo, y otra que se cayó de una moto que manejaba para esparcirse.

Este accidente llegó en el peor momento para Boca, teniendo en cuenta que la semana pasada se había llegado a un acuerdo para el regreso del colombiano al xeneize; incluso, ya se había negociado verbalmente y solo faltaba la firma del contrato.

“La principal certeza es que lo de Cardona se enfrió. Hoy no es segura su vuelta y la sensación es que, así como está la situación, el pase no se hace. Y, en ese sentido, mucho tiene que ver la lesión que sufrió el jugador. No tanto el tiempo de recuperación que le llevaría (se habla de cuatro a cinco semanas), sino porque fue algo que se ocultó en el arranque de la negociación”, señala una nota del Diario Olé.

“En limpio, en Boca no gustó nada que el colombiano no avisara lo que le pasó. Ni la forma en la que ocurrió su fisura en el cúbito. Y eso le dio pie a la primera versión no oficial. ¿Cuál? Que ante ese escenario, el club intentó modificar las condiciones del contrato (resguardándose de esa lesión), algo que el colombiano no habría aceptado”, agrega.

Otro problema que se presentó es que el jugador estaría exigiendo que se le pagara con dólar libre, teniendo en cuenta los problemas financieros que se viven en Argentina, condición a la que no quiere acceder el club de la ribera.

El regreso de Cardona se negoció después de que Miguel Ángel Russo solicitará a la dirigencia boquense un jugador creativo, y Riquelme pensó en que el talentoso antioqueño podría ser el futbolista ideal para el pedido del nuevo técnico.

“Me fascina cómo juega Cardona. Me siento identificado por el juego que tiene. Hizo un golazo en cancha de River en un superclásico, son partidos que parece que él disfruta más que el resto”, había dicho Riquelme en 2018, cuando le preguntaron por el colombiano.

Cardona tuvo momentos muy importantes, pero otros difíciles, como no haber estado ni siquiera en el banco cuando su equipo cayó con River en la final de la Copa Libertadores, en Madrid. Su relación con el técnico Guillermo Barrios Schelotto era precaria y el entonces DT decidió no ponerlo en el superclásico más importante.

Un recordado escándalo con mujeres que denunciaron maltrato, en el cual también estuvieron implicados Frank Fabra y Wilmar Barrios, terminó siendo muy complejo para Cardona, aunque al final hubo un arreglo económico.

En la era de José Pékerman como seleccionador nacional, Cardona tuvo algunas actuaciones destacadas. Sin embargo, una sanción en partidos amistosos por un gesto indebido en un partido con Corea del Sur terminó alejándolo del grupo y, finalmente, el técnico no lo convocó para el Mundial.

Lo cierto es que otra irresponsabilidad en su manejo fuera de la cancha privaría al talentoso colombiano de volver.