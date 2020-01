Banda XXI traerá el ritmo cordobés a la Carpa de las Estrellas

Una nueva fiesta de la música tropical se llevará a cabo el domingo próximo, en el Centro de Convenciones (rotonda de Limache). La gran Carpa de las Estrellas vuelve a convocar para una fiesta que seguramente quedará en el recuerdo.

Hasta las 18 el ingreso será gratuito (por avenida Paraguay). Luego, la entrada popular tendrá un valor de 100 pesos. Se vislumbrará una cartelera de súper lujo, con artistas nacionales y locales que se destacan en grandes escenarios.

Al escenario mayor llegará la inconfundible música de Banda XXI, desde la provincia de Córdoba. El Dipy arribará con su atrayente repertorio, al igual que el consagrado Grupo Red. También aportarán por el bien del espectáculo: Agua&Sol, y Los Mirlos del Perú. La cartelera artística se completará con Los Juveniles Panda, que contará con Claudio Zotelo y David Leiva.

La inigualable Banda XXI sigue haciendo bailar al país. Ahora, los salteños tendrán la oportunidad de moverse al ritmo de estos artistas cordobeses, que el domingo desparramarán su talento en inmediaciones de la rotonda de Limache.

El conjunto está integrado por Marcos Gómez, Yuthiel Pérez Mondeja y Luis Castro.

Banda XXI se formó en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). Con doce años de carrera y una docena de discos editados desde su fundación, el conjunto se fue transformando en un fenómeno del cuarteto cordobés. Con canciones que se convirtieron en clásicos y una particular energía que se refleja en sus shows en vivo, Banda XXI es, sin duda, un referente del género no solo en Córdoba, sino también en el país.

Solo basta pronunciar el nombre de Banda XXI, para sentenciar que la fiesta y el nivel están asegurados. Se trata de la música en su máxima expresión, con estos genuinos exponentes de los ritmos pegadizos que contagian alegría en su paso por cada escenario.

La familia de Banda XXI es grande, más de 30 personas se movilizan en cada una de las presentaciones. Alrededor de 20 se alinean entre músicos y cantantes, el resto lo completan los técnicos, asistentes y choferes.

Durante cinco años recibieron el Premios Gardel al mejor disco de cuarteto. El estadio Luna Park, de Buenos Aires, los cobijó en sus brazos. Todo un país los aplaudió y los ovacionó. Ahora, su música llegará a la capital salteña y la mesa está servida para vislumbrar una noche mágica, a puro ritmo de Banda XXI.

La expectativa también se viene generando en torno a Los Juveniles Panda. Esta agrupación se inició en la escuela Rumbo a la Fama, en el Barrio Castañares, allá en el año 1992. Desde entonces fueron ganando terreno en el circuito musical, los adolescentes no tardaron en aceptar esta propuesta, que se abrió a lo largo y ancho de Salta.

En el año 1996 grabaron su primer disco titulado Fantasía, el cual los posicionó entre los grupos más solicitados en toda la provincia y los lleva a recorrerla en su totalidad. Además, extendieron su repertorio a otras ciudades del país.

Ahyre llegará a la Carpa

El conjunto salteño Ahyre arribará a la Carpa de las Estrellas, el domingo 2 de febrero, para exhibir su nueva propuesta musical. El “Colo”, Sebastián, el “Pony”, Fede, y Guido, vienen de alcanzar el premio consagración en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba.