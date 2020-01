Lucas Pertossi, desde la cárcel: "Lo único que pienso es en la familia que destruimos"

Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa envió un audio desde la cárcel con un descargo sobre la situación.

"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. No me voy a condenar ni me voy a entregar", dijo el joven, hermano de uno de los identificados como el responsable de la muerte de Báez Sosa.

"No sé cómo van a hacer con el laburo. No lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho pero voy a estar con la cabeza en alto, no voy a estar cabeza gacha. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, y me hago cargo, porque lastimé a una familia. Somos un grupo de amigos, no los voy a dejar morir. Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada", sigue Pertossi.