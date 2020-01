Salta Basket volvió a tropezar y regresa al Delmi obligado

Nuevamente los infernales se quedaron con las manos vacías al sumar su segunda derrota en esta gira, anoche frente a Villa San Martín de Chaco, por 76 a 67.

Luego de un gran primer tiempo, el combinado salteño cayó en un pozo en los últimos dos cuartos y terminó lamentando otra caída.

Si bien Salta Basket marcó los primeros dos puntos de la noche con dos tiros libres de Cristian Cardo, Villa San Martín lo dio vuelta rápidamente y aprovechó los errores defensivos y las perdidas ofensivas del elenco salteño. De a poco los infernales fueron entrando en juego, equipararon la historia y volvieron a ponerse arriba en el marcador al ganar ese primer cuarto por 25 a 20.

En el segundo cuarto, Esteban Gatti hizo mover el banco e hizo ingresar a Emilio Stucky, el salteño que brindó varios puntos para que Salta Basket mantenga la diferencia con los chaqueños y ganar nuevamente ese parcial por 14 a 12 y estirar la diferencia a nueve puntos.

Tras el entretiempo, los infernales entraron un poco relajados y Villa San Martín achicó las diferencias. Incluso en cuatro minutos dio vuelta el partido. Salta Basket sintió el golpe y no reaccionó en ese lapso del partido. Pasaron más de cinco minutos para que el elenco salteño pueda sumar puntos y fue con un lanzamiento de dos de su capitán Santiago González. Luego, con un triple de Mateo Bolívar, Salta Basket volvió a empatar el partido y por varios pasajes de ese cuarto el resultado fue cambiante. Pero al final terminó siendo un pésimo parcial para el equipo salteño ya que solo convirtió 10 puntos contra 22 de los chaqueños.

En el último cuarto, Salta Basket no le encontró la vuelta y San Martín fue más práctico y efectivo a la hora de atacar. Los infernales sufrieron los errores en los últimos dos cuartos y terminaron sumando otra derrota de visitante, que los obliga a cambiar el rumbo en sus próximos partidos de local.

La síntesis:

S. MARTÍN 76 - SALTA B. 67

Fr. Vieta 21 - T. O’Garro 0

S. Ludueña 7 - S. González 11

J. Banegas 3 - F. Bazani 5

S. Picton 13 - M. Bolivar 9

T. Brown Li 16 - C. Cardo 9

Fa. Vieta 8 - J. Hierrezuelo 0

S. Pérez 0 - C. Schoppler 14

L. Rodríguez 0 - N. Buchaillot 1

I. Cocha 0 - M. Bernardini 8

T. Williams 8 - S. Beyme 0

- E. Stucky 10

DT: C. Castro DT: E. Gatti



Parciales:

1C 20-25 (20-25)

2C 12-16 (32-41)

3C 22-10 (54-51)

4C 22-16 (76-67)



Estadio: Villa San Martín (Resistencia, Chaco)



Árbitros: Alberto Ponzo, Alejandro Costa y Danilo Molina