Controles para dar subsidios al transporte

El titular de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), Marcelo Ferraris, se reunió ayer con intendentes y difundió que se trabaja para transparentar la entrega de subsidios a empresas de transporte. La información se conoció luego de se hiciera público que la Justicia investiga a una firma de Salta por cobros irregulares en subsidios.

Un informe que El Tribuno publicó el domingo reveló que se investiga a la empresa Virgen de Urkupiña. La hipótesis que se maneja es que habría defraudado al Ministerio de Transporte de la Nación al recibir fondos por líneas que no prestaron servicio. La fiscalía a cargo solicitó la producción de más medidas de prueba.

Desde AMT se difundió ayer que “con respecto a la entrega directa de subsidios”, Ferraris busca “transparentar de manera definitiva la entrega a cada una de las empresas”. Comunicaron que se viene requiriendo a las empresas una serie de informaciones que como autoridad de control necesitan para otorgar los subsidios solo a las empresas que cumplen con la documentación y el servicio al cual se comprometen.

“A aquellas empresas que no hagan entrega de la documentación ni cumplan el servicio, no se les va a hacer entrega del subsidio, tanto nacional como provincial”, indicó el titular de la AMT y agregó que “no se puede hablar de cifras ahora porque estamos trabajando en un nuevo acuerdo con Nación”.

Marcelo Ferraris y directores de la AMT se reunieron ayer en Tartagal con intendentes y referentes de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, General Mosconi, Ballivián, Embarcación, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Rivadavia Banda Sur y General Pizarro.

En el encuentro se analizó la situación del transporte en general, el boleto gratis y se recibieron las inquietudes y sugerencias de los jefes comunales.

“El encuentro es el inicio de una serie de reuniones que las autoridades de la AMT, cuya jurisdicción fue ampliada a todo el territorio provincial, mantendrán con los jefes comunales de los 60 municipios para instrumentar las modificaciones necesarias al sistema de transporte público en la búsqueda de un transporte moderno, al alcance de todos y adaptado a las necesidades de cada zona de la provincia”, se difundió.

Boleto gratuito

El titular de la AMT, Marcelo Ferraris, anticipó que el objetivo de estas reuniones es “trabajar de manera conjunta con el único de objetivo de brindar a la comunidad un transporte público de pasajeros eficiente y accesible, tal como lo indicó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada”.

En cuanto al boleto gratuito, Ferraris informó que las entregas se realizarán en forma conjunta Provincia-municipio para que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan la gratuidad. Participó de la reunión la directora de Transporte de Tartagal, Silvina Abraham.

La causa judicial

La Justicia Federal investiga a una empresa de Salta por una supuesta defraudación en la percepción de subsidios. Interviene el juez federal 2, Miguel Medina. La causa se inició a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en el cobro de subsidios del plan nacional Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y la Compensación Complementaria Provincial y Precio Diferencial de gasoil.