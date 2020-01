Salta Basket, por la recuperación en la Liga Argentina

Salta Basket recibirá a Unión de Santa Fe esta noche en el Estadio Delmi, desde las 22, por la segunda fase de la Liga Argentina. Después de una gira donde los infernales no pudieron cosechar ninguna victoria, a pesar de la buena labor desarrollada en esos encuentros, la consigna será volver al triunfo.

El elenco salteño dirigido por Esteban Gatti ya enfrentó a Unión, fue en Santa Fe el 13 de diciembre pasado donde el local superó a los infernales 92-70. Hoy, Salta Basket tendrá la oportunidad de recuperar aquella derrota pero sobre todo de empezar a encontrar el juego que lo distinguió y lo llevó a ser campeón de la Súper Copa (venciendo a Platense) y tener una destacada actuación en la Liga Sudamericana (accedió a semifinales).

Restan varios partidos por disputar todavía en la temporada regular, los infernales siguen trabajando para encontrar su mejor versión y hacerse fuertes de local. Esa es una de las premisas de la temporada.

Con todos los jugadores prestos para saltar hoy al rectángulo de juego en el Delmi, Salta Basket y Unión de Santa Fe volverán a medir fuerzas pero esta vez en el norte argentino. Otro lindo partido para no perderse en la jornada dominguera con la segunda división del básquet nacional en esta provincia. Las entradas tendrán un valor general de $100 pesos. Por la Conferencia Norte hoy también jugarán: desde las 20, Ameghino (Villa María) vs. Rivadavia (Mendoza); y a las 21, San Isidro (San Francisco) vs. Oberá TC (Misiones) y Tiro Federal (Morteros) vs. Barrio Parque (Córdoba).