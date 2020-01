Pablo Mirandah impone su estilo y cada día reúne mayor número de seguidores

Muchos coinciden en señalar que el artista salteño Pablo Mirandah es casi único en su género y estilo. Su figura adquirió amplitud en las redes sociales, pero en los últimos años su imagen rescató innumerables seguidores y fanáticos gracias a sus espectáculos en vivo.

“Contamos con un increíble show visual, donde se conjugan diferentes factores para obtener una total aprobación de la gente. Tenemos buen material, baile, vestuario, coreografías y sobre todo buena onda, eso nos hace muy distintos arriba de un escenario”, aseguró Pablo.

Se trata de un cantante de 26 años, que incursiona en reguetón y pop urbano. El 2020 vino con estreno “Recientemente editamos el nuevo single con el video clip del tema ‘Dímelo’. Las grabaciones ya están disponibles en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Deezeer Claro Música y YouTube.

“La verdad es que desde hace tres años venimos trabajando con este formato y logré enorme aceptación del público, sobre todo de 12 a 25 años. Trabajo con un DJ y un grupo de bailarines, que le dan un brillo especial a cada show. Cuento con el apoyo del bailarín y coreógrafo Marcos Jesús, y los bailarines: Gastón, Marisol y Karen”, agregó Mirandah.

“También estoy estrenando material discográfico titulado ‘Show privado’, que cuenta con siete canciones, en su mayoría de mi autoría. Ahora habrá que defenderlo en los escenarios”, enfatizó el artista salteño.

Mirandah es un agradecido, sobre todo cuando el trabajo no falta... en épocas tan difíciles. “Durante el 2019 afrontamos compromisos desde marzo a noviembre sin parar. Recorridos la provincia en pleno. Fue un placer conocer cada rincón de este bendito suelo”, dijo.

Sus cuerdas vocales despertaron a temprana edad, cuando recién cumplía los 8 años. Siempre tuvo facilidad para desenvolverse en público. “No tengo muchos antecedentes de artistas en mi familia, solo algunos primos que tocaban la guitarra y cantaban folclore. Desde muy chico escuchaba música junto con mi hermana, y eso me abrió los oídos, me encantaba interactuar con la gente. Mis primeros pasos fueron con una banda de cumbia pop, pero no era lo que estaba buscando así que decidí abandonar el grupo. Yo era estudiante de teatro musical, con el reconocido profesor y bailarín Iván Barrientos. En ese momento él estaba armando una obra y necesitaba un número musical de entretiempo, me hizo la propuesta y lógicamente que no dudé ni un instante en aceptar. Así, empezó mi camino como solista. Empecé a cantar en diferentes lugares sin perder la impronta del teatro, siempre acompañado con un DJ y un cuerpo de baile. A finales de 2018 lancé el primer corte de mi álbum ‘Show privado’, e inmediatamente fui nominado en los premios Reina del Plata, que cada año se entregan en Buenos Aires, destinados a los artistas que empiezan a abrirse camino en el circuito musical nacional. También participé del reality La Noche de Salta. Me considero un showman que tiene los pies sobre la tierra, trabajo en demasía para alcanzar mis objetivos. El paso más inmediato será incluirme en un importante sello discográfico, que sin dudas me allanará el camino musical. Mi gran anhelo será convertirme en un reconocido artista internacional, que lleve la bandera de Salta a los distintos lugares del mundo, que nuestra provincia no solo se conozca por el folclore”, añadió finalmente Pablo Mirandah.