La Oveja Hernández dejará la Selección de Básquet

El entrenador de la Selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández, confirmó que dejará el puesto luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que desea continuar su carrera en el exterior.

“Me gustaría vivir otra experiencia, la Selección no te permite dirigir clubes y me gustaría hacerlo en el exterior. La experiencia olímpica es mucho más importante que la medalla”, señaló Hernández.

El DT del equipo argentino señaló que está convencido de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marcarán el punto final de su carrera al frente del equipo nacional.

Este será el tercer Juego Olímpico que disputará Hernández y se jugará entre el 24 de julio al 9 de agosto de este año.

La Oveja, de 56 años, condujo al seleccionado argentino en la conquista de la medalla de bronce en Beijing 2008 y clasificó al equipo en el octavo puesto de Río de Janeiro 2016, pero además logró el subcampeonato mundial en China 2019.

Asimismo, reconoció que hubo “sondeos” de clubes extranjeros para seguir su carrera luego de la Selección argentina, pero ratificó su compromiso con el equipo argentino. “Saben que estamos en la Selección y yo no puedo dirigir un club. Siempre hay clubes que preguntan”, contó.