El Gobierno de Brasil promueve la abstinencia sexual hasta los 18 años 

La ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia de Brasil, la pastora Damares Alves, lanzará una campaña el próximo 3 de febrero para promover la abstinencia sexual en adolescentes hasta los 18 años.

Según un documento del ministerio que fue publicado por el medio local O Globo, el comienzo de la actividad sexual a una edad temprana puede llevar a ‘comportamientos antisociales y delincuentes, alejándolos de los padres, la escuela y la fe‘.

En diálogo con el diario Correio Braziliense, la funcionaria reveló que fue víctima de violación cuando era niña y que por eso se refugió en la Iglesia.

‘Queremos conversar con los jóvenes sobre por qué no hay que tener sexo a los 12 años. Cuando se habla de relaciones sexuales precoces se habla de enfermedades‘, dijo la ministra.

Y añadió: ‘Estamos frente a una tragedia, las niñas tienen la presión social de interpretar que si no tienen sexo no son populares, no son amadas o poderosas. Yo tengo que decirles que también está bien postergar la iniciación. Si alguien tiene mejor solución que la traiga‘.

Alves defendió la iniciativa de las críticas recibidas: ‘¿Creen que yo quiero imponer una conducta moral o religiosa? Nada más lejos de eso. Estoy hablando de una cuestión de salud pública, de biología‘, sostuvo.

‘Una niña de 12 años no está lista para ser poseída. Si me demuestras, científicamente, que el canal de la vagina de una niña de 12 años está listo para ser poseído por un hombre todos los días, dejaré de hablar ahora‘, argumentó.

Las declaraciones de la ministra, ferviente opositora de la educación sexual, a la que denomina ‘ideología de género‘, generaron los cuestionamientos del ministro de Salud, Luiz Mendetta, quien señaló que el pedido para que los adolescentes ‘piensen dos veces‘ antes de tener sexo ‘es ineficaz‘.

‘El mensaje sobre comportamiento es válido pero no se puede apenas dar énfasis a eso, es un problema complejo el embarazo adolescente, en el cual el punto esencial es la concientización‘, agregó.