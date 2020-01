Coleoni: "Queremos estar a la altura ante River"

Gustavo Coleoni vuelve a apuntarle a River, el líder de la Superliga al que enfrentará el próximo domingo en el Monumental por la fecha 18.

"Queremos estar a la altura ante River. Vamos a trabajar mucho y darle más capacidad al equipo para lograr un buen resultado ante el mejor equipo de América”, afirmó Coleoni.

Coleoni destacó que el equipo de Marcelo Gallardo mantiene "su esencia y un convencimiento claro" más allá de los jugadores que integren la formación titular.

"Con River tenemos que ser contundentes, ya que ellos no erran. Hemos trabajado en la pretemporada para mantener la paciencia para estos partidos finales", apuntó el DT del equipo santiagueño que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Para el ex DT de Ferro, el delantero colombiano Rafael Borré "es el primer defensor de River" y pasa por "un buen momento", a tal punto que es uno de los goleadores de la Superliga, junto con Silvio Romero, con 10 tantos.

"Si tengo que elegir un jugador de River, me quedo con "Nacho" Fernández", agregó el "Sapito".

Central Córdoba visitará a River el próximo domingo desde las 17.35 por la fecha 18 de la Superliga. El último partido entre ambos fue en la final de la Copa Argentina cuando el club de Núñez lo goleó 3 a 0 en Mendoza.