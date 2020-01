Gimnasia y Tiro, con la ilusión de hacer un buen torneo

Se acerca el debut de Gimnasia y Tiro frente a San Antonio en el torneo Regional Federal Amateur y el exjugador del club, ahora integrante de la subcomisión de fútbol, Sergio Maza, se refirió al interés que despertó la participación del equipo en un certamen de estas características. “Se trabajó bien porque pudimos armar el equipo, rápidamente, con jugadores de experiencia. Es gente que vive en Salta y eso un poco achica el tema de los gastos. Es gente con experiencia que quería estar en el club y es lo que quería Gimnasia, muchos querían jugar acá. Otros querían volver y estaban cerca, instalarse en Salta y algunos que querían jugar por primera vez en Gimnasia y Tiro. Al ser un torneo corto nosotros tenemos las mejores expectativas. En los partidos amistosos anduvimos bien, con algunos nombres que no pudimos contar, uno tiene la idea y después se van cambiando. Pero estamos conformes”, manifestó Sergio Plaza.

El directivo dejó entrever luego: “Todos somos optimistas. Al empezar un torneo todos arrancan con una ilusión, todos los equipos y nosotros también. Optimistas por ser la primera experiencia en la parte dirigencial. El técnico también está haciendo su primera experiencia en el equipo profesio- nal”.

Sergio Plaza, en esta nueva función en el club albo, habló de la charla que mantuvo con los jugadores. “Eso lo hace el técnico el día a día. Al haber sido jugador y también técnico en algún momento y ahora estando de este lado de la dirigencia, tal vez pueda entender un poco más las necesidades del jugador. De las cosas que hay que solucionarle y cuales no, porque por ahí el jugador es un bicho raro que te pide cosas que no debería. Siempre lo entendí estando del lado del jugador, entendía muchas cosas que exigía un jugador y sé en cual hay que hacer hincapié, así que por ese lado es un poco más simple. Hablamos el mismo idioma, entonces desde un lado reclama cosas que los dirigentes no las entienden y no las quieren llevar adelante y nosotros sabemos que se tiene que hacer sí o sí”, comentó Plaza

Con respecto a la designación de Sergio Maza, contó que “primero y principal la idea que tenemos son los costos que se tienen hoy en día. Hablando de un torneo como el Federal A, como siempre digo, un plantel puede ser competitivo pero si no tiene ayuda de que venga mucha gente a la cancha o desde la parte gubernamental, es difícil. Y para esta categoría todo esto te lleva sí o sí en hacer hincapié en la inferiores y en Sergio Maza que viene trabajando hace un montón de tiempo con los chicos, con estos selectivos, de la primera local, la tercera y los conoce a todos. Creemos que hay muy buenos valores, entonces nos pareció la persona ideal, primero por la capacidad que tiene y segundo porque se ajusta al proyecto que nosotros queremos, que este año sean el 50% chicos y así, sucesivamente, formar un equipo íntegramente del club, lo que sería un sueño, y poder afrontar muchos más arriba y con la posibilidad de ascender”, cerró Plaza.

El domingo en el Gigante

El debut del albo frente a Villa San Antonio fue programado para el próximo domingo, a las 17.30, en el Gigante del Norte, según se adelanto.

Gimnasia y Tiro integrará la zona 5 de la región norte en el torneo Regional Federal Amateur. Luego la formación que dirige Sergio Maza será visitante frente a Redes de la Patria de El Bordo. Volverá a jugar de local ante Juventud Unida, de Trancas, en el cierre de la primera rueda