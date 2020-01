Hipotecados UVA marcharán mañana en Salta en contra del nuevo sistema de pago

Pasado más de un mes de la asunción de la nueva administración, el gobierno nacional anunció un nuevo plan para deudores de créditos hipotecarios UVA, que establece una convergencia a lo largo de los próximos 12 meses de las cuotas que permitirá evitar un salto del 26% en el valor de cuota previsto a partir de febrero, a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado.

No obstante, este anuncio no cayó bien entre los beneficiarios de los créditos que bajo el hashtag #SinSoluciónUVA cuestionaron las acciones dispuestas por el nuevo gobierno.‘Los #HipotecadosUVA seguimos sin #SolucionSolucionUVA, pero con una lista larga de promesas que nos hicieron en campaña‘, señalaron en Twitter.

Acusan al gobierno de seguir ‘amparando a los bancos‘ en detrimento de quienes tomaron el crédito.

‘Una vez más sentimos el abandono del Estado #SinSolucionUva. La palabra no importa si no viene acompañada con acciones. Para los #HipotecadosUVA la vivienda es un derecho‘, agregó otra damnificada. El escenario es el mismo en todo el país es por eso que mañana se realizarán marchas en diferentes provincias en reclamo de la medida tomada por el gobierno. La protesta ya estaba organizada antes de que se anuncien las nuevas medidas que comenzarán a regir a partir del próximo mes. Es por ello que el descontento fue aún mayor y en Salta no quedaron excentos. Mañana una gran cantidad de salteños tomadores de este tipo de créditos marcharan porque concideran que la medida no trae ningún tipo de solución. “Lo que venimos pidiendo es que pongan fin al sistema UVA, pero parece que esta gobierno tampoco esta escuchando nuestros reclamos”, contó a El Tribuno Sebastián, uno de los tantos salteños perjudicados por este tipo de crédito.

En uno de los puntos se establece que en caso de que la cuota a pagar supere el 35% de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente estos casos. “Esto quiere decir que nos van a extender el plazo de financiación. Si sacamos un crédito a 30 años vamos a estar toda la vida pagandoló”, expresó.

El BCRA llegó a este acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que comanda María Eugenia Bielsa, para implementar un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento que deberían afrontar en febrero las cuotas de los deudores hipotecarios UVA. Se prevé que, en ningún caso, la cuota podrá superar el 35% de los ingresos familiares.

Pero fue el equipo económico el que se decidió por esta opción, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán, al considerar que había que conservar este instrumento de indexación con un menor costo fiscal, en medio de la renegociación de la deuda soberana.

Tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habían criticado este sistema de ajuste por inflación, pero la decisión que adoptaron fue otra.