La pelota comenzará a rodar para los equipos salteños que participan en el torneo Regional Federal Amateur, y los bolsillos o la billeteras de los hinchas se someten, con calculadora en mano, a la dura tarea de hacer números para ver si la economía hogareña permite concurrir a los estadios.

En estos últimos tiempos, con la hiperinflación por la que atraviesa nuestra sociedad, la falta de trabajo y sueldos que no se ajustan a la realidad, el padre de familia debe analizar si en vez de ir a la cancha debe guardar dinero para llegar a fin de mes.

Si un hincha va a la cancha acompañado por su hijo o con la esposa, o viceversa, el gasto se triplica. Y ni que pensar si se suma el gasto de un sándwich o una gaseosa y, además, correr con el costo del pasaje de colectivo o del estacionamiento, si se traslada en un vehículo.

Todo suma a la hora de sacar cuentas con tal de acompañar al equipo de sus colores preferidos.

De hecho, se necesitan mínimo 400 pesos por cabeza para ir a la cancha y hasta 1.500 pesos por cuatro personas.

Vaya si no sería algo fabuloso, extraordinario, ver las tribunas del Martearena, del Gigante del Norte, en los estadios del interior salteño donde se jugarán partidos por el Regional Federal Amateur, con enfervorizados hinchas, poniendole el color y el calor y ese clima de espectáculo que reúne a toda la familia.

En una primer sondeo y charlas con dirigentes, tanto de Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, Atlético Peñarol como de la Villa San Antonio, todos clubes capitalinos que afrontarán el Regional Federal, coincidieron en que el valor de las localidades, como por ejemplo la popular, debería rondar los $250.

Por lo pronto, entre los clubes como el santo y el albo, la definición de los precios se consensuará a través de reuniones entre los miembros de la mesa directiva en las próximas horas.

Por el lado de Gimnasia, anoche se resolvía cuánto podría costar la entrada para el debut frente a San Antonio. En el torneo anterior (Federal A), el costo de la popular en el Gigante del Norte ya era de unos $250.

En la víspera de la primera presentación de Atlético Peñarol, de local, nada más y nada menos, frente a Juventud Antoniana que viene de descender de torneo Federal A, partido que se jugará mañana en el estadio Padre Martearena, se fijaron estos precios: populares y preferencial $250, damas y jubilados $150; plateas $350; seguro $100.

Lo que suceda mañana por la noche será para Juventud una especia de plan piloto.

Es decir, los dirigentes del santo podrán ver la convocatoria de sus hinchas con los precios que fijó la dirigencia del club de Villa Belgrano.

Por otro lado, los directivos de Juventud, encabezados por Gustavo Klix, decidieron beneficiar a los socios con un plan con la cuota al día, para que en los partidos de local no paguen entrada.

Es una buena iniciativa, pero para ello deberán abonar cuotas de grupos familiares.