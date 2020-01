Salta Vóley debutará de local contra Pellegrini

Exactamente en dos semanas, Salta Vóley estará de regreso. El 18 del corriente la franquicia salteña hará su debut como local en el flamante Torneo Argentino de Clubes, antes llamado Liga A2 de Vóley. Se trata de la segunda división del vóleibol nacional.

Salta Vóley presentará un equipo austero, con mayoría de jugadores locales, y tendrá su debut como local en el microestadio Delmi el sábado 18, frente a Instituto Pellegrini de Tucumán, a las 22.

Salteños y tucumanos integran la zona A, junto con Policial de Formosa, Tucumán Gimnasia y Regatas de Corrientes. El segundo juego de Salta Vóley será el día siguiente, domingo 19, desde las 21.30, frente a Tucumán Gimnasia.

El conjunto salteño no tendrá actividad en la segunda semana de competencia y retomará la misma en la tercera, cuando visite a Policial, en Formosa el sábado 1 de febrero. Al día siguiente se trasladará a Corrientes para enfrentar a Regatas. En el cuarto weekend se trasladará a Tucumán para visitar, primero a Pellegrini, el sábado 8 de febrero, y luego a Tucumán Gimnasia, el domingo 9.

No tendrá actividad en la quinta semana, mientras que cerrará la fase regular con dos partidos de local: el jueves 20 de febrero contra Policial y el viernes 21 ante Regatas.

Salta Vóley tendrá su segunda incursión en la segunda división del vóley, certamen que organiza la Federación Argentina y que otorgara dos ascensos a la Liga Argentina, la máxima cartegoría.

En la primera fase jugarán todos contra todos en cada zona y clasificarán los cuatro mejores de cada una de ellas. Luego se conformarán cuatro triangulares y de ellos pasarán los dos mejores, hacia dos nuevos cuadrangulares. De allí saldrán los semifinalistas.

En la zona B están: Vélez, San Lorenzo, Once Unidos, Selección argentina y Paraco; y en la zona C: Villa Dora, Club Rosario, Unión Vecinal de Trinidad y Amuvoca.

Fixture de Salta Vóley

Weekend 1 / 18 y 19 de enero

vs. Instituto Pellegrini (L)

vs. Tucumán Gimnasia (L)

Weekend 3 / 1 y 2 de febrero

vs. Policial de Formosa (V)

vs. Regatas Corrientes (V)

Weekend 4 / 8 y 9 de febrero

vs. Pellegrini (V)

vs. Tucumán Gimnasia (V)

Weekend 6 / 20 y 21 de febre­ro

vs. Policial (L)

vs. Regatas (L)