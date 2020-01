La fiscal aclaró algunos puntos sobre el crimen de Paola Avila

Dijo que no se trabaja sobre un ataque múltiple sobre la joven víctima.El contexto que envuelve el crimen de Paola es difícil de entender.

En contacto con los medios de comunicación, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet aclaró nuevamente que la detención de siete personas del entorno de la víctima se produjo a partir de contradicciones surgidas de sus declaraciones y de su vinculación con la venta de elementos que le pertenecían.

Aclaró también que dos de los imputados se abstuvieron de declarar.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, María Luján Sodero Calvet, mantuvo un contacto con medios de comunicación ayer miércoles y allí puso en claro que no se trabaja sobre la hipótesis de que Paola del Milagro Ávila haya sido víctima de un ataque simultáneo por parte de los imputados.

Se refirió a la situación de dos mujeres y cinco hombres que pertenecían al entorno de la víctima y que fueron detenidos en los últimos días.

Señaló que las detenciones se solicitaron a partir de notorias contradicciones surgidas de los testimonios y de haber sido vinculados a la venta de algunas pertenencias que la fallecida portaba ese día.

Dijo además que estas siete personas fueron imputadas con la misma calificación que el principal imputado, y de allí se desprende que ese grado de coautoría aún no fue explicado.

Por lo sostenido por la fiscal, el único sospechoso de haber consumado el crimen sería Pablo Guillermo Campos.

Pero sostuvo que a partir del resultado de distintas medidas y pruebas científicas solicitadas podrá ir determinando el rol que desempeñó cada uno de los otros detenidos, imputados de la misma forma pero cuyo grado de participación no está aún definido o esclarecido.

Jorge Ignacio Olmedo, "Colita"; Claudio Mario Herrera, "Kuki"; Ezequiel Alejandro Guzmán, "Keko"; Gladys del Milagro Pastrana, "Mili"; Romina Gimena Bracamonte, "Romi"; Javier Alejandro Alfaro, "Javi" y Leonel Edgar Raúl Suárez López, "Leo" fueron acusados del delito de homicidio calificado por femicido agravado por ensañamiento y alevosía. Las dos mujeres se abstuvieron de declarar.

Solo frente a un crimen

Por el momento, entonces, existe un solo acusado.

Pablo Guillermo Campos, de 32 años, empleado de salud pública quien no residía en el barrio Puerto Argentino, tampoco tenía conocimiento del grupo donde aparentemente frecuentaba la malograda joven.

El detenido se sumó en vísperas del crimen acercado a ese enclave por una tercera persona.

Según declaraciones oficiales "los testigos que declaran (...) hablan de una discusión que se produjo, tal vez propia del estado en que ellos estaban, pero se refieren todos a una discusión entre la víctima y la persona que tenemos detenida", contó la fiscal hace 10 días.

Se supo que los integrantes del grupo anduvieron en varios lugares del barrio, a los que se había sumado también Campos.

Todos saben que se reunían a consumir drogas. El móvil del crimen entonces se ve difuso o tiene el sesgo de las decenas de muertes en las que alcohol y las drogas son elementos comunes en hechos que se llevaron la vida de muchos jóvenes en esta capital, justamente estos dos condimentos son casi necesarios para entender el epílogo de este desenlace.

La Justicia busca determinar la cuantía de las culpas de una muerte inexplicable

El más comprometido

Toda la investigación desplegada por el crimen de la joven Avila llevó a la opinión pública a pensar que se trató de un homicidio donde participó más de una persona.

Las últimas detenciones así lo habrían demostrado.

En ese contexto, la fiscal actuante sostiene como hipótesis más fuerte que el crimen fue perpetrado en autoría por el joven Campos y que las detenciones de otras siete personas se deben a participaciones de grado aún no esclarecido.

Si bien la fiscal Luján Sodero mencionó que Pablo Campos, el hombre detenido luego del crimen sería el autor material del hecho, no descartó jamás la participación de terceras personas, muchas de las cuales ya están detenidas, y eso lleva a pensar desde el vamos que el sindicado asesino de Paola no habría actuado solo, sino que tuvo complicidad de otras personas.

Queda siempre la pregunta en el aire: ¿cuál fue el verdadero móvil de una muerte tan violenta?

Inocente

Luego de su detención, Pablo Guillermo Campos, de 32 años, fue imputado como autor del delito de homicidio calificado por femicido agravado por ensañamiento en perjuicio de Paola del Milagro Ávila.

En compañía de un defensor oficial decidió declarar en sede fiscal (normalmente los acusados de un delito tan grave se abstienen).

Aún así, Campos negó terminantemente su participación en el hecho.