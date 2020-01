Central Norte tiene una real prueba de fuego en territorio chaqueño

Central Norte arrancó envalentonado y en alza 2020 con una victoria necesaria para cumplir el primer objetivo cortoplacista del año: recuperar la zona de los hipotéticos clasificados a la fase campeonato del torneo Federal A. Sin embargo, de poco servirá esa victoria inicial ante el apremiado Juventud Unida de Gualeguaychú en el Martearena si es que esta noche se queda con las manos vacías en una de las excursiones más complicadas que tendrá fuera de Salta, frente a un candidato en la zona y a la vez rival directo del cuervo en esa puja por la clasificación: Sarmiento de Resistencia.

El equipo de Ezequiel Medrán tendrá una verdadera prueba de fuego esta noche, desde las 21, en el litoral argentino, cuando en el estadio Centenario de la capital chaqueña visite al aurirrojoencuentro que contará con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano, de la localidad santafesina de San Lorenzo, por la decimoséptima fecha de la zona 1 de la tercera categoría del fútbol argentino.

No la tendrá nada fácil el plantel azabache en uno de sus periplos más duros en condición de visitante ante un equipo al que por ahora el elenco salteño mira desde abajo en la tabla y que es uno de los animadores de la región.

Central Norte está obligado a llevar adelante la gesta del triunfo en Resistencia para seguir ocupando el privilegiado sitial de los seis mejores del grupo e hipotéticos clasificados a la lucha franca por el ascenso, sin la necesidad de depender de los resultados externos, algunos de los cuales se dirimirán en simultáneo (otros cuatro rivales directos se quitarán puntos entre sí también hoy).

De todos modos, en caso de no lograrlo, un empate también le servirá y será muy bien visto, más en un terreno donde es difícil prevalecer para cualquier foráneo.

Central es consciente de que en el afán de conseguir el primer macro-objetivo, clasificar, la paridad es alta: hoy son diez los equipos que se encuentran separados solo por cuatro puntos y que tienen altas chances de clasificar, pero se supone que solo tres de ellos conseguirán el objetivo.

Osvaldo Young, de buen partido a partir de su ingreso el pasado domingo desde el banco de suplentes, retornaría esta noche al once titular en reemplazo del expulsado Enzo Gaggi. El resto del equipo no sufriría variantes. Además, Carlos Arriola fue incluido en la delegación que aguarda concentrada en el Litoral desde ayer, y se quedaría en el cuervo.



Las formaciones



SARMIENTO C. NORTE

J. Carreras M. Pegini

P. Cuevas M. Camisay

B. Berlo F. Rodríguez

S. Hernández M. Padilla

F. López G. Cosaro

A. Piz N. Issa

O. Young B. Meza

J. Rivas S. Sagarzazu

M. Barraza G. Cañete

G. Ríos S. Parera

F. Reyes G. Mbombaj

DT: R. Valdez DT: E. Medrán

Estadio: Centenario

Árbitro: Carlos Gariano

Hora de inicio: 21

Transmite: Multivisión

el programa

Zona 1 - Federal A

HOY, a las 17:45

San Martín (Formosa) vs. Defensores de Ramallo

Árbitro: Fabricio Llobet

A las 21

Boca Unidos vs. Chaco For Ever

Árbitro: Luis Lobo Medina

MAÑANA, a las 18

Douglas Haig vs. Crucero

Árbitro: G. Méndez Cedro

A las 20:30

Güemes vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Jorge Nelson Sosa

A las 21:30

DEPRO vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: José Díaz

EL DOMINGO, a las 18

Las Parejas vs. Gimnasia (ER)

Árbitro: Guillermo González