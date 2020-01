Permisos de viaje: sin demanda en el Registro y escribanos cobran $3.500

El organismo oficial no tramita las autorizaciones por el momento. Desde el Colegio de Escribanos advierten que jueces de paz no pueden otorgarlas.

En esta época de vacaciones de verano, como cada año, se incrementan los pedidos de autorizaciones para que viajen menores de 18 años a otros puntos del país o al exterior. Sin embargo, desde el Registro Civil, informaron que allí no se están realizando trámites por cuestiones administrativas, por lo que recomiendan recurrir a otras vías. Además, explicaron que tampoco hay pedidos de este tipo de permisos, hasta el momento.

"Hasta ahora es nula la demanda, máxime en función de que todavía no se han resuelto cuestiones administrativas, que aguardamos que se solucionen pronto, de igual manera, no hay pedidos todavía para este 2020, tal vez por la situación económica la gente no viaja tanto, sumado a que recién vamos por el segundo día hábil del mes (por ayer). Seguro la próxima semana empezarán las solicitudes", explicó el subdirector del Registro Civil de Salta, Marcelo Romero.

Este tipo de permisos de viaje los deben tramitar los progenitores del menor, cuando éste viaja solamente con uno de ellos, o algún otro familiar, tercero, representante legal: tutor o curador.

En caso de que alguno de los progenitores privado, suspendido o extinguido (muerto) entonces en ese caso la da solamente uno o habrá que analizar el caso para ver si es necesaria una resolución judicial.

El funcionario detalló dos modalidades de entrega de autorizaciones: normal o habitual, cuyo plazo de espera es de cinco días, con un costo de 800 pesos; y exprés para casos urgentes, con entrega en el acto y un costo de 2000 pesos.

"Mucha gente que ha tramitado su autorización aquí el año anterior, nos ha manifestado que es más barato que una escribanía", dijo Romero.

Mucha demanda

En algunas localidades del interior provincial, los jueces de paz emiten este tipo de permisos, e incluso un comunicado del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia difunde que "las autorizaciones pueden tramitarse ante escribanos, cónsules argentinos y extranjeros, jueces competentes, jueces de paz y oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones".

Al ser consultada por si los jueces de paz pueden emitir los permisos o no, la escribana Paula Coll, afirmó: "La disposición de Migraciones, como la resolución del Ministerio de Transporte, ambas hablan de que podrían ser otorgadas ante un juez de paz y el Registro Civil siempre y cuando la Provincia adhiera a esa disposición y resolución, pero actualmente la Provincia nunca adhirió".

Y agregó: "Sabemos que somos un país federal y cada provincia conserva facultades que no delegó a la Nación, entonces mal puede una disposición de nivel nacional otorgar facultades al Registro Civil o jueces de paz que las leyes de la provincia no le otorgan".

Recalcó: "La ley de los jueces de paz no los habilita a intervenir porque no pueden certificar firmas en estos tipos de autorizaciones. Ellos tienen otros tipos de competencias. Con el Registro Civil ocurre algo similar".

"En mayor de 2019 la Corte de Justicia dictó una resolución que dice que los jueces de paz se tienen que abstener a actuar o intervenir en aquellos actos que tengan competencia subsidiaria, es decir, les ordenó en cierta forma que se abstengan de intervenir en estas autorizaciones de viaje con lo cual son de dudosa validez. Eventualmente podrían llegar a tener problemas los menores que viajen con una autorización otorgada ante juez de paz", sumó.

La profesional destacó la importancia de recurrir a escribanos públicos para concretar los permisos de viaje.

"Nadie mejor que un escribano puede interpretar la voluntad de los padres y plasmarla en la autorización. Cada caso es particular. No hay que olvidar que somos una provincia en zona de frontera donde hay mucha trata. Uno va a los aeropuertos, terminales y ve carteles de menores desaparecidos pegados, entonces creo que hay que poner mucho énfasis y cuidado en el tema de las autorizaciones".

Los precios en las escribanías

Desde el Colegio de Escribanos informaron que actualmente hay mucha demanda de autorizaciones para viajes con menores de edad. Informaron que los permisos se pueden gestionar en cualquier oficina de escribano público y que el trámite tiene un valor que va desde los $1800 hasta los $3500, incluida la legalización. El monto depende si la autorización es para un solo viaje o hasta cumplir la mayoría de edad.

El trámite es ágil. Si una persona inicia el trámite en la mañana, en la tarde lo tendrá concluido. Y si lo hace por la tarde, será para el día siguiente. Los requisitos son los siguientes: fotocopias de DNI de los padres y del menor y partida de nacimiento del menor.

“Los precios son de acuerdo a una tabla indicativa de aranceles y el profesional valora cada caso. Por ahí está el mito de que porque vamos al escribano nos sale cara la autorización y por ahí siempre lo barato termina saliendo caro”, expresó la escribana Paula Coll.

Además destacó que: “En diciembre se firmó un convenio entre el Consejo Federal del Notariado Argentino con la Dirección Nacional de Migraciones por el que a partir de marzo, cada escribano hará la carga de la autorización en la página de Migraciones. Sería como una minuta para que después el oficial de turno la controle. Esto resultará fácil porque todos los datos estarán ya cargados”.

Controles estrictos de las empresas de colectivos

Los menores de seis años no podrán viajar solos. Deben ir acompañados.

Desde las boleterías de la Terminal de Ómnibus de Salta, coincidieron en que son muy tajantes al momento de la exigencia de las autorizaciones a los pasajeros.

En este sentido, la gerenta de relaciones institucionales de La Veloz del Norte, Mercedes Beltrame, dijo: “En todos los puntos de ventas, boleterías, nosotros al ser conscientes de que vivimos en zona de frontera, el respeto por los derechos humanos, el combate de la trata de personas y la garantía de seguridad a los pasajeros, somos estrictos en la documentación a presentar”.

Y añadió que se exige el DNI al momento de la compra del boleto y al subir a las unidades de transporte. Además, “con relación al traslado de menores nos atenemos a la Secretaría de Transporte de la Nación que establece según el rango de edad de los chicos, ciertos permisos”, dijo.

Si los chicos tienen entre 6 y 12 años inclusive, deberán viajar acompañados por uno de sus padres, por su representante legal, por un tercero autorizado, o bien pueden utilizar el servicio de menor no acompañado que pueden brindar las empresas.

Los que tienen entre 13 y 17 años podrán viajar solos con autorización de uno de sus padres o de su representante legal.

El acompañante, en todos los casos, debe acreditar el vínculo (padre o representante legal) o la autorización al momento de viajar

Los permisos se exigen a la hora de comprar el boleto y a la hora de subir a la unidad y durante el viaje.

Beltrame manifestó : “Está generada la cultura del permiso. Hay muchos casos de padres separados o divorciados cuyos hijos se van a pasar las vacaciones con uno de ellos u otros familiares. A veces hay excepciones de personas que no se presentan con el papel a la hora de subir al colectivo.

Hubo casos de problemas familiares. Pero todo esto que se pide es para garantizar seguridad para los pasajeros y fundamentalmente el menor. Nosotros debemos saber quien viaja y al lado de quien se sienta en la butaca, siempre”, finalizó.