Se largó el Dakar y en Salta ya lo viven

Fueron tres días de verificaciones técnicas y administrativas en el estadio del Rey Abdalá, en Arabia Saudita donde 342 vehículos han recibido luz verde para la largada de la 42ª edición del Dakar: 144 motos, entre ellos los hermanos Kevin y Luciano Benavides, 23 quads, 83 automóviles, 46 SSV y 46 camiones.

Los tres países con representación más multitudinaria son Francia (109 pilotos y copilotos), España (75) y Países Bajos (50). Serán 13 las mujeres presentes en la primera etapa de mañana en dirección a Al-Wajh. Si se añade a los miembros de las organizaciones de asistencia que acompañan al rally, habrá un total de 68 nacionalidades representadas.

La largada simbólica del Dakar 2020 fue ayer en Jeddah con la ceremonia del podio con un espectacular paisaje a orillas del mar Rojo.

La carrera de hoy será rumbo al norte en dirección a Al-Wajh, donde se dirimirá la primera etapa tras una distancia de 752 kilómetros, de los cuales 319 kilómetros serán de especial.

Sin lugar a dudas que la carta fuerte para Honda en motos será Kevin Benavídes, quien dialogó con la prensa tras la largada simbólica.

“Que lindo es tener argentinos acá, sentir que estamos como en Sudamérica, me toca pasar mi cumpleaños nuevamente en el Dakar pero para mi es una felicidad enorme. Desde que corro en el 2016 como que me olvido de festejarlo, porque me concentro mucho en las carreras, igual lo disfruto haciendo lo que más me gusta. El deseo de mi cumpleaños ya todos los saben”, sostuvo Benavides, quien además se refirió al cambio de escenario en este 2020: “Va a ser un recorrido totalmente diferente, pienso que va a tener un montón de sorpresas. Primero es que será una carrera de 5100 kilómetros prácticamente el doble de lo que fue el año pasado, va a ser un Dakar largo y difícil. Luego cambió la navegación, hay terrenos totalmente diferentes de lo que es Sudamérica”.

Por último con respecto a su moto Honda CRF 450 Rally, Kevin remarcó: “Hemos trabajado mucho en la moto. Es la misma del año pasado, pero mejoramos muchas partes”.

Su hermano, Luciano participará en su tercer Dakar y contó sus sensaciones tras la largada simbólica.

“Me siento con mucha más confianza este año, llegó mucho mejor que el Dakar 2019, con más experiencia, en títulos y por el mundial”.

Sobre su moto KTM, el más chico de los Benavides subrayó: “La moto va evolucionando carrera tras carrera, vamos cambiando la suspención de adelante y de atrás, el equipo quiere salir a ganar ese decimonoveno título consecutivo, no tengo presiones por parte del equipo pero quiero mejorar lo que hice el año pasado”.