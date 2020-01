El plan contra el hambre entregará 65 mil tarjetas

El 20 de diciembre del año pasado comenzó a tomar forma el Plan Argentina contra el Hambre, un programa nacional muy ambicioso que no solo busca garantizar el derecho a la alimentación de todos los argentinos, sino fortalecer los canales de comercialización que se encuentran dentro de la economía social.

En una conferencia de prensa, en la sala de Prensa del Centro Cívico Grand Bourg, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, y el coordinador general, Pablo Outes, explicaron cómo se aplicará el programa y qué impacto tendrá en la provincia.

En Salta se repartirán 65 mil tarjetas destinadas a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la asignación universal por hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Según cálculos realizados desde el Ejecutivo provincial, con la puesta en marcha de este programa se alcanzará a una población de 125 mil niños. En términos económicos, el impacto del plan será de 300 millones de pesos mensuales para la provincia. Dinero que vendrá directamente del Gobierno nacional y será un importante dinamizador de la economía local.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios locales afirmaron que el 16 de enero llegará a Salta, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo de Nación, para firmar el convenio con la Provincia para lanzar oficialmente el Plan Argentina contra el Hambre, que esperan que esté en funcionamiento antes de abril.

Ricardo Villada confirmó que continuará vigente el Programa Alimentario Salteño (PAS) que abre los fines de semana más de 250 escuelas y centros de primera infancia para que los chicos vayan a comer. "Estamos en presencia de una de las etapas de mayor inversión en términos sociales en nuestra provincia y creemos que es muy importante siempre, pero lo es más importante en estas etapas muy complicadas de nuestra economía y sociedad", expresó Villada.

Llegar a todos

La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, comentó que están negociando con el Gobierno nacional para que un porcentaje del fondo que se ejecutará en Salta se destine para poder asistir a las personas donde no se puede llegar con una tarjeta.

"Hay muchos municipios y muchos espacios de nuestra provincia en los cuales no es viable trabajar con una tarjeta. Lo que estamos planteando es que este porcentaje que ellos van a confiar para que nosotros podamos distribuirlos de una manera adecuada", expresó la Ministra.

Primero lo que deberá hacer la Provincia es evaluar cuál es ese porcentaje exacto de personas que quedan excluidas del sistema y, de esa manera, se los pueda, de alguna una forma, incluir.

Sin trámites

Figueroa explicó que para obtener la tarjeta los beneficiarios no tendrán que hacer ningún trámite, sino que la misma va a ser consignada con la base de datos de la AUH que posee la Anses. Quienes sí tienen que actualizar su documentación son las mujeres que están embarazadas desde el tercer mes.

"Las tarjetas se van a entregar en un operativo que se va a hacer en cada ciudad grande junto al Banco Nación. Además, vamos a aprovechar el operativo para dar algunas consignas sobre como alimentarse, cómo utilizar lo mejor posible esta tarjeta, que está pensada para actuar en crisis", dijo la funcionaria.

No quita beneficios

Un punto en el que hicieron especial hincapié los funcionarios provinciales es cuando aclararon que la obtención de esta tarjeta no condiciona ningún otro tipo de subsidio o contención social que se perciba; o sea, no reemplaza a otras cuestiones de asistencia.

"Queremos ser absolutamente contundentes; lo que estamos lanzando no reemplaza a nada, suma en definitiva. La asistencia suma la inversión que se está realizando en materia social y también queremos ser contundente en esto. El Gobierno de la Provincia maneja tanto los planes nacionales como los planes provinciales en absoluta coordinación con los intendentes por lo tanto la acción en cada uno de los municipios va a ser de mayor impacto”, remarcó Villada.

Economías regionales

Desde el Gobierno nacional planificaron darle una ayuda a las economías populares, el cooperativismo y a la agricultura familiar para que sean actores centrales de estas políticas públicas.

Por eso, se crearán y fortalecerán los mercados populares, que son espacios de comercialización que promueven precio justo y consumo responsable a partir del encuentro entre productores y consumidores, sin intermediarios.

“Estamos hablando de productores locales y, en ese aspecto, lo que busca este programa es que las economías se potencien y que desde cada gobierno que podamos promover que en lo comercial sean productores locales. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese aspecto, con esta posibilidad de activar proyectos productivos que sean de impacto social y ambiental entonces todo eso viene de la mano del Plan Alimentar no es solamente una tarjeta”, expresó Verónica Figueroa.

La Ministra de Desarrollo Social también señaló que se está trabajando para mejorar la alimentación, para que llegue información a la gente para mejorar su calidad de alimentación porque no solamente es desnutrición sino malnutrición. “Nosotros tenemos en esta provincia muchos problemas nutricionales. Son otros puntos que ya nos vamos a ir planteando”, remarcó la funcionaria.

Las tarjetas

En Salta, lo que se va a poner en marcha es la primera etapa que es la tarjeta Alimentar, que entrega entre cuatro y seis mil pesos mensuales. El tercer viernes de cada mes, la tarjeta se recargará de manera automática y no permitirá extraer dinero en efectivo y permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.