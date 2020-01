Revuelo por las polémicas declaraciones de Susana

El año empezó movidito para Susana Giménez. Al escándalo que protagonizó en los últimos días su nieta Lucía Celasco a la salida de un boliche, ahora se sumó el repudio a sus declaraciones de que la gente del norte tiene que "ir al campo a plantar y criar gallinas" para superar la pobreza.

En las últimas horas, durante un evento, la diva fue abordada por la prensa y al hablar de la realidad de económica del país, indicó que sus deseos para el 2020 "son para la Argentina".

"Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas...", lanzó Susana, generando polémica en las redes sociales por sus declaraciones.

Uno de los primeros en salir a responderle fue Jorge Rial, quien también lo había hecho cuando la diva calificó como "un espanto" al dólar turista. "No se le puede perdonar todo porque es Susana. Nos reímos del auto trucho, del padre Grassi y de los beneficios impositivos que le dio Macri. Pero ya está bien. No todo esta permitido. Ni es una gracia", escribió el conductor de Intrusos en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la conductora Ursula Vargues también se expresó en su cuenta de Twitter: "La "torpeza" justificada de Susana Giménez no es tal. Su discurso siempre fue clasista y discriminador".

Realidad argentina

Por su parte, y aunque es de público conocimiento su ideología política, Susana indicó: "(A Alberto Fernández) yo le deseo lo mejor, no soy K". Y también reconoció que invitaría al Presidente de la Nación a su programa "si en seis meses es un dios".

La diva fue abordada por el sitio Teleshow, que le consultó varias cosas.

¿Qué opina de la medida del

30% para comprar dólares?

Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta.

Se lo llama dólar solidario. ¿No estás de acuerdo?

Que pongan la guita de ellos si es solidario.

¿Cómo ves la situación del país?

Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país... mucho. Pero bueno, vamos a ver. Lo del 30% me parece una locura.