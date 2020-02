Coronavirus: ya son 1018 los muertos y más de 43 mil los contagiados

Los muertos por el coronavirus originado en Wuhan, China, asciende a 1.018, con más de 43 mil contagiados, según el informe suministrado por el Gobierno asiático.

En las últimas horas se produjeron más de 100 muertos, todos en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.

Hasta ahora los muertos llegan a 1.018 (974 en Hubei, solo 2 fuera de China continental) y 43.119 contagiados (42.655 en la China continental).

En tanto, una delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajó este lunes a China para investigar el desarrollo de la epidemia, que ya ha causado al menos 330 casos de infección detectados en 27 países fuera de China.

Al frente del equipo de expertos se encuentra el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, veterano en otras crisis de salud pública mundial, según indicó en un tuit el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En tanto el Ministerio de Salud de Japón informó de la detección de 60 nuevos casos de contagio del coronavirus en el crucero que permanece amarrado en el puerto japonés de Yokohama desde la semana pasada y con estos, ya son 130 el número de personas afectadas por el coronavirus en dicho barco.

Desde el pasado lunes, el crucero Diamond Princess se encuentra en Yokohama (al sur de Tokio) con sus 3.700 pasajeros y tripulantes a bordo en cuarentena. Las autoridades niponas realizan análisis a aquellos que presentan posibles síntomas de la enfermedad o habían estado en contacto cercano con otros contagiados.

Por otra parte, Corea del Sur anunció este lunes que prohibirá temporalmente el desembarco de cruceros internacionales en sus puertos en un intento por contener la propagación del nuevo coronavirus. Seúl ha denegado de momento el atraque de dos navíos que tenían previsto llegar en las próximas semanas, según explicó el viceministro de Salud, Kim Gang-lip.

Se trata de los navíos Westerdam, de la estadounidense Holland America, y el Spectrum of the Seas, de la también estadounidense Royal Caribbean. El Westerdam, que partió de Hong Kong y al que no se permitió atracar en Japón, también tenía previsto hacer otra parada en Busan el 23 de febrero y al día siguiente en la isla surcoreana de Jeju, donde tampoco podrá amarrar. Por su parte, el Spectrum of the Seas tenía previsto volver a pasar por Busan el 27 de febrero.

Mientras, parte de la fuerza laboral china regresó este lunes a trabajar, en un intento de recuperar poco a poco una apariencia de normalidad pese a la epidemia.

La reincorporación al trabajo este lunes en el país se hizo de manera gradual, según ha subrayado el Gobierno chino, para evitar riesgos de propagación de la enfermedad. La semana pasada ya habían vuelto los funcionarios y los trabajadores de sectores considerados "imprescindibles", como las fábricas de mascarillas y otros materiales sanitarios protectores, entre otros.

Las autoridades recomendaron a las empresas que permitan, en la medida de lo posible, el teletrabajo. Los centros de enseñanza continuarán cerrados al menos hasta marzo.