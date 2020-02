El mediocampista Matías Zaracho se reincorporó al plantel de Racing Club luego de su participación en el Preolímpico de Colombia con el seleccionado argentino sub 23, con el que alcanzó la clasificación para los Juegos de Tokio 2020.

El volante llegó al país cerca de las seis de la mañana y a las nueve se presentó en el entrenamiento que el plantel de Racing realizó en la cancha auxiliar del estadio.

Zaracho, de 21 años, no tuvo tanta participación en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que si bien estuvo en los siete partidos solo en tres fue titular y en uno marcó un gol (4-1 ante Venezuela).

En la academia, en tanto, jugó quince partidos desde el inicio en la primera parte de la Superliga bajo la conducción de Eduardo Coudet.

Por las bajas que tiene el entrenador Sebastián Beccacece para visitar el viernes a las 21.10 a Colón de Santa Fe, Zaracho tiene chances de integrar la lista de convocados para, al menos, ocupar un lugar en el banco de suplentes.

En Santa Fe no podrán estar Gabriel Arias y Leonardo Sigali, por expulsión, y el defensor Nery Domínguez por la luxación de hombro izquier