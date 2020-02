María Rosa Fugazot defendió a Darthés y reveló que casi fue violada a los 16 años

Es una de las grandes actrices de la escena nacional y su pensamiento siempre es escuchado por sus colegas y el público en general. Este miércoles, María Rosa Fugazot (77) estuvo en Intrusos y en una charla que transitó por su trayectoria, el panel del ciclo de espectáculos de América no dejó pasar la oportunidad para consultarle sobre su acérrima defensa de Juan Darthés, acusado por Thelma Fardín y otras actrices por acoso y violación.

“Hasta no estar probado no puedo aceptar las barbaridades que se dicen, ni que entierren a las personas”, dijo en relación al caso presentados por Thelma Fardín. “Con 77 años me he ganado el derecho a decir lo que siento y no voy a entrar en litigio con otros actores”, sostuvo sobre el pensamiento de otros colegas que se diferenciaron sobre lo que ella piensa.

“No se trata de defender o no defender. Hay una Justicia y hasta que no se determine si es culpable o inocente no podes enterrar a la persona. A Juan Darthés lo enterraron en vida. Su pedido de captura no me significa nada”, comentó María Rosa en relación al ex protagonista de Patito Feo.

“A Darthés lo conozco desde los veintipico de él. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo. A ellas-por las actrices que denunciaron al actor- no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes”, sentenció.

Consultada por cómo le cae Thelma Fardín, la reconocida actriz sostuvo: “Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado y pintado como una puerta a hacer un reportaje. Estás llorando en un rincón”. Luego, Fugazot se animó una cruda confesión que impactó a los periodistas de Intrusos.

“Esto nunca lo conté: a los 16 años casi me violaron y no pudieron porque yo era acróbata y cerré las piernas de una manera que no pudieron violarme. Hoy todavía con 77 años bromeo con mi hijo, trabo las piernas y él con el codo no puede entrar. Sé lo que se siente, y eso que no llegaron a violarme. Sé de la sensación de espanto de asco y lo feo que se siente internamente”, manifestó.

“Yo no cuestiono a nadie. Pero si te violan a las ocho de la noche, no te vas a festejar un cumpleaños a la medianoche a cagarte de risa. Te lo digo como mujer porque yo lo pasé, y eso que no llegaron a violarme”, se diferenció la invitada a Intrusos sobre el accionar de Fardín en aquel fatídico día.

“Hay mucha gente que piensa como yo y me lo dice en las redes. Al principio me cuestionaban, pero ahora me apoyan”, explicó María Rosa cuando le preguntaron sobre la reacción hacía ella por parte de los usuarios en las redes sociales.

De todas maneras, Fugazot continuó defendiendo al acusado. “A Darthés lo enterraron antes de tiempo y hay que esperar a lo que diga la Justicia. Yo ví cuando trabajaba con él en Canal 9 cómo las chicas se le tiraban encima cuando Juan era un pibe, y nunca lo ví aprovecharse de ninguna mujer”.

Minutos más tarde, la actriz comentó los mensajes que se enviaron con Juan Darthés en el último tiempo. “Lo noté destruido... está destrozado y esto me consta porque lo escuché. Creo que no se pegó un balazo porque tiene dos hijos de oro y una mujer que lo banca. Le mandé un abrazo y que tenga mucho valor”, afirmó la mujer del recordado actor César Bertrand.

“Yo entré virgen al medio y estuve así hasta los 18 años. Y me cargaban y me insultaban. Me llegaron a poner vidrio en la pintura que me ponía en la cara y si no me avisaba mi compañera me tenían que operar toda la cara. Pasaban horrores y tuve que defenderme porque el miedo te saca lo peor”, concluyó, entre lágrimas, dejando en claro que no va a cambiar su postura hasta que la Justicia se expida.

Fuente: Infobae