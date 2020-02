Gimnasia y Tiro va por otra alegría en casa

Gimnasia y Tiro está decidido a no frenar su buen andar y sobre todo en casa, por lo tanto, buscará abrochar su tercera victoria consecutiva frente a Juventud Unida de Trancas (Tucumán), al que recibe hoy, en el Gigante del Norte, desde las 22, por la tercera fecha del Regional Amateur.

El albo, líder absoluto de la Zona 5, rendirá e intentará aprobar un nuevo examen ante a su gente.

Los dirigidos por Sergio Maza, invictos y con el puntaje ideal, vienen de vencer la fecha pasada a Redes de la Patria, en Campo Santo, por 2 a 1.

Si bien Gimnasia todavía tiene mucho por mejorar y resta camino por recorrer, el equipo respondió a las exigencias.

La victoria en Campo Santo tuvo un costo para el técnico millonario, porque perdió a Juan Manuel Perillo (desgarrado), un hombre fundamental en el ataque.

El DT albiceleste no confirmó quién será el reemplazante de Perrillo, pero todo hace suponer que Maxi López ocupará su lugar y será el compañero de ataque de Luciano Herrera.

Otra alternativa que está en consideración del entrenador de Gimnasia es darle una oportunidad a Juan Pablo Pereyra.

El Gringo Maza, quien tenía pensado repetir equipo frente a los tucumanos, deberá realizar una variante obligada. El resto serán los mismos nombres que se quedaron con los tres puntos el domingo pasado.

Esto significa que no habrá variantes en defensa ni el medio campo. Teniendo en cuanta que Juan Pablo Cárdenas será preservado porque no superó definitivamente su lesión, Eduardo Buruchaga continuará como marcador central, pese a que su posición natural es marcador de punta izquierda.

El buen rendimiento del exdefensor de Central Norte hizo que Maza le diera su voto de confianza una vez más.

El técnico de Gimnasia terminará de definir la única variante que implementará en la práctica matutina programada en el Gigante del Norte, como así también en el banco de suplentes.

Una fija en el albo es el regreso de Ivo Chávez, quien tiene el visto bueno del entrenador para ocupar un lugar entre los relevos.

Gimnasia y Tiro no está dispuesto a detener su marcha en el torneo Regional Federal Amateur y va por su tercera victoria consecutiva.

Los equipos:

GIMNASIA JUVENTUD (T)

F. Abraham J. Gallardo

M. Macoritto J. Sanna

A. Herrera M. Sequeira

E. Buruchaga A. Valdiviezo

T. Nallim F. Valdiviezo

G. Marocco M. Pachao

F. Aguierre F. Guillen

R. Villarreal J. Rodas

J. Cartello V. Gutiérrez

L. Herrera J. González

M. López S. Dip

DT: S. Maza DT: I. López

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Facundo Visgarra

Hora de inicio: 22

.