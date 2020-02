En vísperas del Día de los Enamorados aparecieron autos con leyendas de engaños amorosos

Vecinos de Palermo se vieron sorprendidos por la aparición de dos autos similares, con inscripciones pintadas en aerosol que denotaban la reacción de una persona despechada. Sospechan que podría tratarse de una campaña publicitaria, aunque esto no fue confirmado.

El barrio de Palermo, en dos puntos diferentes y distantes unas 20 cuadras uno de otro, se vio sorprendido en las últimas horas por la aparición de dos autos similares, los dos Chevrolet Prisma, y con características en común: ambos de color blanco, estacionados en la calle y con inscripciones pintadas en aerosol que denotaban la reacción de una persona despechada por un engaño amoroso.

Los vehículos estaban en dos zonas bien representativas del barrio. Uno en cercanías de Plaza Serrano, sobre la calle Jorge Luis Borges al 1600, y el otro en Arenales al 3400, en la esquina con Bulnes, a apenas cien metros de la entrada al shopping Alto Palermo.

La primera reacción de los vecinos de ambos sectores de la ciudad, sin saber de la existencia del otro auto, fue relacionarlo efectivamente con alguien que, en medio de una crisis nerviosa después de un desengaño amoroso, tomó un envase de pintura en aerosol y descargó su ira en el rodado.

El que está sobre la calle Borges tiene escrito con letras en color rojo “que tu ex te likee esto también”, en el lateral izquierdo, del lado del conductor; “si vas a chamuyar, bloqueá el celu”, se lee en el lateral opuesto, donde viaja el acompañante; o “dejá de mentir!” sobre el capot.

El otro Prisma, el que fue encontrado en Arenales, está graffiteado en color azul y se lee sobre el capot “como me bloqueaste te escribo acá!” y en el lateral derecho dice “relación abierta es cuando aceptan los dos”. Mientras que del otro lado se puso “si era poliamor, avisá antes”. También en el techo pintaron “garca!” y en el baúl, “vos me cagaste”, con dos cruces.

Por la existencia de otros hechos similares que trascendieron en los últimos tiempos, no resultaría extraño que, por despecho, se hayan arruinado autos con inscripciones hirientes o insultantes, o también destrozados a los golpes.

Antecedentes

En 2013, un Ford Ka negro fue hallado en las calles de la ciudad de Buenos Aires pintado con aerosol anaranjado, y con inscripciones nada sutiles: “Puta, roba novio”, lo que entonces fue denunciado por la propia dueña en su cuenta de Facebook.

En 2016, en tanto, un Fiat Palio blanco amaneció en la ciudad neuquina de Zapala escrito con aerosol negro con las leyendas “infiel” sobre el capot y “me cagaste” en uno de los laterales. Además, le habían roto el limpiaparabrisas y las ópticas.

En julio de 2019, en la ciudad de Rosario, una mujer descubrió in fraganti a su pareja dentro de un auto con otra mujer y le destrozó el BMW Serie 1 en el que estaban. ¿Cómo lo hizo? Con su 4x4 Toyota SW4 arremetió al menos seis veces contra el vehículo alemán, al que golpeó en el lateral izquierdo, del lado del conductor. No sólo dañó el auto de su pareja sino que también lo hizo con otros que estaban estacionados en la puerta del bar ubicado en la calle Jujuy, de la zona de Pichincha, en la ciudad santafesina.

También el año pasado, pero en agosto y en México, un Volkswagen Jetta de color rojo, que en la Argentina se lo conoce como Vento, apareció pintado con la inscripción “no que no eras casado” en ambos laterales, acompañado por la cara de un cerdo. Por el daño que sufrió, el auto debió ser repintado por completo.

Otra referencia a la que se remitió fue un episodio ocurrido dos años atrás, cuando un video que se hizo viral mostró a la vedette Sol Pérez destrozando con un bate de béisbol un Fiat 500, cero kilómetro y con un moño rojo en el techo. “Es parte de un juego”, aclaró por entonces la ex chica del clima.

