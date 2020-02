El turno para Central Norte en Las Parejas

Le llegó el turno a Central Norte para visitar esta tarde a Sportivo Las Parejas en la provincia de Santa Fe. El cuervo desde las 19 tiene otro compromiso exigente, esta vez en condición de visitante y en donde está obligado a no perder para mantener si ilusión de seguir prendido en los seis primeros puestos en la tabla de posiciones. Para tal fin, el DT Ezequiel Medrán trazó un plan, en los trabajos previos, aunque no hubo mucho tiempo después del último triunfo de local, en el Martearena, frente a San Martín de Formosa, pero debido a suspensiones y lesiones hubo que mover algunas piezas.

De aquella formación del cuervo que le ganó merecidamente a los formoseños, ahora en el armado del equipo para jugar contra Las Parejas, en zona defensiva aparece una variante táctica. Ante la reaparición del “Bocha” Federico Rodríguez (cumplió una suspensión) y en el puesto de marcador central, Leandro Beterette ocupará la posición de número 4, por lo que Fausto Apaza fue relegado al banco de relevos. Nico Issa, llegó a las cinco amarillas y será baja; el puesto vacante entre los volantes centrales será cubierto por Joaquín Iturrieta. Mientras que para acompañar a Fabricio Reyes, en la ofensiva, en esta ocasión, Nicolás Ledesma, uno de los refuerzos que se incorporó durante el receso reemplazará a Gonzalo Ríos, a quien se prefirió resguardarlo, con un cuidado especial, por una dolencia muscular.

Central Norte está con el pecho inflado para cumplir este compromiso contra Las Parejas, un rival que mostró un buen juego, pero que sufrió importantes deserciones; claro que los jugadores que quedaron tratarán de que el sistema de juego se mantenga inalterable y saben que el adversario de hoy no es de fiar, de tal manera que su técnico Leonardo Fernández, que le dio cierta identidad en el juego, buscará de local presentar un dispositivo táctico que le permita sumar de a tres.

Entre Central Norte y Sportivo Las Parejas, existe la igualdad de puntos, 24 cada uno, en la tabla de posiciones de la zona A, del torneo Federal y el que gane este duelo habrá logrado dar un paso fundamental para quedar mirando más de cerca los primeros puestos.

LAS PAREJAS C. NORTE

E. Rébora M. Pegini

F. Palma L. Beterette

M. Pollachi M. Padilla

L. Abascia F. Rodríguez

L. Lapetina G. Cosaro

S. Gutiérrez E. Gaggi

M. Ribero O.Young

J. Fernández J. Iturrieta

P. Sosa M. Barraza

I. Ortigoza N. Ledesma

D. Salvatierra F. Reyes

DT: L. Fernández DT: E. Medrán

Estadio: 4 de Septiembre

Árbitro: Rodrigo Rivero (SdE)

Hora de inicio: 19