Docentes brindan su tiempo para ayudar a alumnos

Dan clases de apoyo a los chicos que se llevaron materias a rendir, para sacarlos a flote y que no pierdan el año.

Un grupo de docentes solidarios formaron un grupo para brindar clases de apoyo a los alumnos que rinden en febrero.

Se trata de un grupo de docentes de la escuela 5040 conocido popularmente como "la escuela educativa" ubicada en barrio Gemes de la ciudad de Orán, y que tiene una matrícula de 811 jóvenes de 13 a 20 años, la mayoría de familias vulnerables.

Todo surgió en el 2018 por parte del equipo directivo: Adela Cussi e Ivana Acosta, que no solo son parte del grupo de docentes voluntarios sino que promueven y apoyan esta iniciativa para poder ayudar a los alumnos que se llevan materias.

"Es un espacio de enseñanza y aprendizaje en un marco de inclusión, equidad, igualdad y calidad, para brindar apoyo escolar a los estudiantes que deban completar instancias de exámenes", explicó Ivana Acosta, vicedirectora de la institución.

Los profesores que brindan su tiempo y conocimiento en los talleres de apoyo son Ivana Acosta, Matemática, Física y Química; Fernanda Areco, Física y Química, y Andrea Peyró, Tecnología.

Un capítulo aparte para Juanita Garnica, bibliotecaria. Tiene 61 años y no dudó en ningún momento en sumarse a este voluntariado para ayudar a los alumnos, expresando que "cuando uno enseña, aprende dos veces".

Juanita es técnica de educación para la salud "conoce todos los programas y ella colabora con los talleres de biología, geografía y sociales".

"Vengo todos los días con mi nieto, que juega, pinta o lee mientras atiendo a los alumnos, tenemos una relación de amistad y respeto con cada uno de ellos, a mí me hace muy feliz poder ser parte de este proyecto, porque son chicos que no tienen recursos para pagar un docente particular, y ellos valoran mucho nuestro trabajo", cuenta Juanita orgullosa de estos talleres y de cada uno de sus alumnos.

A los talleres asisten 60 alumnos que deben rendir en los próximos días, "lo que más nos interesa con estas clases de apoyo es fortalecer la trayectoria escolar y disminuir la repitencia de estos jóvenes, con muchas necesidades económicas y sociales".

Horarios

Los talleres de apoyo funcionan todos los días de 8 a 12 hasta el 27 de febrero, se encuentran docentes especializados en las distintas áreas para que adolescentes y jóvenes de la institución consulten sus dudas y dificultades en las materias para pasar sus exámenes exitosamente.

La vicedirectora expresó que "la situación económica que afronta el país, de la cual la provincia de Salta no está exenta, nos llama a estar cerca de los alumnos que más nos necesitan.

Con el acompañamiento de profesores capacitados, guiamos a los estudiantes en esta etapa para recuperar materias, creemos que esta acción es un aporte fundamental para las familias".

"La calidad educativa es el norte de esta gestión, por eso exigimos mayores esfuerzos y compromiso de parte de los alumnos y docentes. Dichos esfuerzos no pueden ser posibles si no brindamos el apoyo para una mayor preparación", finalizó Acosta.