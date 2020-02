Messi ganó “el Oscar del deporte”: es el primer argentino en obtenerlo

Lionel Messi fue reconocido junto a Lewis Hamilton como los mejores deportistas masculinos de 2019, en una premiación insólita de los Premios Laureus: por primera vez compartieron el reconocimiento dos deportistas y Messi es el primer caso de un atleta que se desempeña en un equipo. Messi y Hamilton terminaron empatados en la votación y superaron a ilustres como Rafael Nadal, Marc Márquez, Eliud Kipchoge o Tiger Woods. Me hacía mucha ilusión por lo que significa. Es un premio muy especial, me siento honrado por ser el primero futbolista en ganarlo a nivel individual. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia y a la gente que me sigue‘, señaló el rosarino mediante un video que fue mostrado en la gala.La fiesta tuvo lugar en el Verti Music Hall, un teatro del este de Berlín que está a unos 100 metros del río Esprea (‘Spree‘). Un lugar icónico, no tanto por el centro de espectáculos ni por el inmenso, impactante Mercedes-Benz Arena que está otros 100 metros más al norte, sino por algo feo que acompaña paralelo al río: el muro. Parte de lo que queda de él, en realidad, porque hace 30 años desapareció una gran mayoría de aquel símbolo de la Guerra Fría, aquella cortina entre el occidente capitalista y democrático y el este socialista y gobernado por un solo partido político. En sus vestigios, el Muro de Berlín sigue ahí, siempre mantenido vivo por los turistas, que lo aprecian como si fuera una galería de arte al aire libre, lo fotografían, lo usan de fondo para sus imágenes de redes sociales. Está grafiteado, como gran parte de esta ciudad que parece haber cedido en su invierno noreuropeo para acompañar la fiesta de los Laureus, que reunió a a numerosas figuras del deporte internacional.Los Laureus nacieron de la voluntad de reconocer a los mejores del deporte con una distinción mundial que hasta el año 2000 no existía.