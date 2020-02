"Pido justicia, mataron a uno de mis hijos y el otro está grave"

Mientras en San José de Metán hay una gran conmoción por lo ocurrido el domingo en plena vía pública, los restos de Esteban Federico Elías, de 22 años, fueron sepultados en la mañana de ayer en el cementerio Virgen del Carmen de la localidad. Su hermano, Ricardo Fabián Elías, de 23, por otra parte, permanece en grave estado en el hospital San Bernardo de Salta capital.

Ambos quedaron en el medio de una balacera luego de que dos sujetos motorizados irrumpieran en el lugar.

Ricardo Fabián Elías es uno de los hermanos, fue herido y lucha por sobrevivir en el hospital San Bernardo de esta capital. Tras el fatal ataque, en el que murió Esteban Elías, el joven fue intervenido quirúrgicamente y quedó en terapia intensiva.

"Estábamos con unos amigos sentados en la vereda. Esteban se encontraba en la tapia y su hermano Ricardo, al lado de un poste de alumbrado. Éramos cinco, cuando de pronto vimos que una moto llegó por la calle Urquiza y en la esquina, cuando estaba por doblar, hicieron un tiro. Yo escuché un reventón primero y pensé que era un cohete. Pero vi la ráfaga de fuego del caño y me tiré para un costado. El primer disparo hirió a Ricardo y después del otro fogonazo vi caer para atrás de la tapia a mi amigo Esteban", dijo un joven 17 años que fue testigo de lo ocurrido el domingo por la noche, en la intersección de la avenida 9 de Julio y la calle Urquiza, en la Villa San José, de Metán.

"Hicieron dos disparos, el que los realizó fue el que iba como acompañante en la moto. Ricardo había ido esa noche a la carpa bailable con amigos y hubo un "roce" con un tal Salazar y otro apellido García. Parece que vinieron a buscar venganza por lo que pasó y en lo que Ricardo no tuvo nada que ver", relató el menor.

"Fue algo terrible lo que ocurrió. Jamás pensé que iban a matar a un amigo así y a herir a otro al lado mío. De milagro no me pegó ninguna munición de la escopeta. Lo que me contaron es que una vez -no recuerda cuándo- en las vías del ferrocarril mis amigos pelearon con estas personas por una rivalidad que había por el fútbol", dijo el muchacho que logró salir ileso luego de los tiros con la escopeta calibre 16.

"Borrachos o drogados"

"Los dos que llegaron hasta este lugar en una moto mataron a uno de mis hijos a sangre fría y al otro lo dejaron herido de gravedad. Hay testigos de lo que pasó, por lo que voy a luchar para que se haga justicia porque mis chicos no merecían esto. Ahora estamos rezando para que Ricardo pueda salir del estado grave en el que se encuentra", dijo a El Tribuno María Luisa Vallejos, madre de los hermanos Elías.

"Me dijeron que hace algunos años tuvieron una pelea con estos asesinos, por eso estoy tratando de averiguar lo que pasó y de encontrar una explicación a este ataque incomprensible en el que podrían haber cometido una masacre, porque había varios chicos en ese momento", destacó.

"Tuve que sepultar a mi hijo Esteban. Soy madre y tendré que ser fuerte porque ahora tengo que luchar para que Ricardo sobreviva y para que se haga justicia", dijo Vallejos, mientras lloraba desconsolada.

"A Ricardo lo operaron y está sedado, pero tiene varias heridas que ponen en riesgo su vida. Yo fui padre y madre para mis hijos, y estuve al lado de ellos siempre. Quiero justicia, esto no puede quedar así", señaló la mujer.

"Lo que pasó es increíble, los que hicieron los disparos no sé si estaban borrachos o drogados, pero lo que hicieron es terrible", remarcó la madre aún turbada por lo ocurrido en el norte provincial.

Tras el ataque, una de las paredes del lugar donde se libraron los tiros quedó con las marcas de los perdigones de la escopeta utilizada.

Imputados por homicidio

Luego de los disparos que mataron a un joven y dejaron herido de gravedad a su hermano, la Policía de Metán realizó allanamientos en los que secuestraron una carabina 22 y la escopeta 16, que se habría utilizado en el ataque.

Según pudo saberse, la escopeta se encontraba desarmada. Sin embargo, en las recámaras tenía dos cartuchos que ya habían sido detonados y que habrían sido recargados con municiones de mayor impacto.

También detuvieron a los presuntos autores, identificados por la Policía como Ismael Mauricio Salazar y Emiliano Ezequiel Naranjo, ambos mayores de edad, quienes ayer fueron imputados por el fiscal Penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, por el homicidio calificado de Esteban Elías y por la tentativa de homicidio de Ricardo Elías, quien se debate entre la vida y la muerte.

Según pudo saberse, Salazar y Naranjo se abstuvieron de declarar y continúan detenidos. La principal hipótesis que manejan los investigadores en San José de Metán es la de una presunta "venganza" en contra de los hermanos Elías.