Arte Urbano: pintan sendas 3D para que frenen los coches

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de respetar los cruces peatonales, el artista Julio Ramos y su equipo pintaron las primeras sendas 3D sobre la avenida López y Planes esquina Hipólito Yrigoyen.

La idea, que ya se aplica en otras partes del mundo, fue impulsada en la ciudad de Orán por el artista urbano Julio Ramos, quien busca aportar su granito de arena para mejorar la circulación y el respeto en la vía pública.

Se trata de un llamativo modo de pintar la senda peatonal utilizando una técnica tridimensional, ya que las franjas blancas parecen estar flotando sobre el asfalto.

Esta solución fue adoptada en la ciudad islandesa de Isafj"rdur, de apenas 2.500 habitantes, con muy buenos resultados.

En la ciudad de Orán una vez terminado el trabajo, se puede notar que los conductores reducen la velocidad, ya que la ilusión óptica provoca una reacción.

Esta senda peatonal tridimensional fue ubicada estratégicamente justo frente a la plaza San Martín porque dicha avenida es una de las más transitada, generalmente a alta velocidad, y se busca brindar mayor seguridad a los niños que asisten al colegio San Antonio de Padua.

Crear conciencia

Según estimaciones de expertos, el 90 por ciento de los conductores no respeta la senda peatonal y el 80 por ciento de los peatones no las utiliza, puesto que suelen cruzar las calles en cualquier punto del lugar.

Es por ello que la Dirección de Tránsito municipal, además, recorre las escuelas primarias y secundarias buscando concientizar a los niños sobre el buen uso de la vía pública.

Para los más pequeños, el grupo de la Dirección de Educación Vial prepara una miniciudad para que los chicos aprendan jugando.

Ya en las escuelas secundarias las capacitaciones son más serias sin juegos, sino con imágenes crudas y ejemplos reales de las consecuencias de ser imprudente en el tránsito.

"La única forma de mejorar el tránsito en la ciudad es concientizar a los más pequeños, que después son como nuestros pequeños inspectores, ya que reclaman a sus padres cuando no respetan el semáforo, cuando no usan casco o cuando no usan el cinturón de seguridad", graficó Cristian Cardozo, jefe de esa área.

Intervenciones artísticas

El profesor y artista plástico Julio Ramos viene realizando diversos trabajos en la ciudad denominados "Orán a Color". Tiene como objetivo dar brillo y un toque especial a pilares y murales en distintos puntos.

Ramos, junto a un grupo de artistas, viene trabajando en distintas intervenciones urbanas, mural estilo pop, sendas peatonales, decoración de postes, con la ayuda de personas que colaboran con el materia.

"Estos proyectos los tengo pensados desde hace mucho tiempo, sueño con que en Orán el arte forme parte de la vida pública. En otros países se ve el alcance que puede tener el arte cuando se invierte en ello".

Tendrá una reunión con Carlos Barrero, gerente de Tránsito del municipio, para definir cuáles serán las 2 sendas peatonales intervenidas, que además del arte, llevarán un agregado en 3D sobre prevención vial.