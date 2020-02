"Necesitamos conocer cuánto se eroga en las ONG como Conin"

Fuertes declaraciones de la diputada por San Martín y médica pediatra Gladys Paredes.El pedido de transparencia en los subsidios data de 2018, pero no obtuvo respuestas.

Conocer con certeza cuánto le abonaron los salteños a la fundación Conin desde el 2013, año en que la Provincia suscribió un convenio con esa organización que preside el médico Abel Albino.

Pero no limitar el conocimiento de la información a esa solamente, sino conocer cuáles son los compromisos suscriptos con otras fundaciones que dicen trabajar dentro del ámbito de la provincia de Salta y que se encuentran vigentes es el reiterado pedido de la médica Gladys Paredes, diputada provincial por San Martín.

En 2018, junto al también médico y senador provincial del mismo departamento, Manuel Pailler, hicieron el pedido. Pero, como con otros tantos, nunca fue respondido.

El pedido de informes se reiteró estas semanas porque según explican los legisladores norteños no solo no se conoce cuánto eroga la Provincia en esos conceptos sino que tampoco se sabe cuántos recursos invierten esas fundaciones en Salta y lo más delicado, cuál es el origen de esos fondos.

La doctora Paredes se desempeña hace más de 25 años como médica pediatra en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde también ocupó cargos a nivel gerencial.

Recuerda: "Hace dos años, en el período legislativo 2018 junto al doctor Manuel Pailler, nos preguntábamos y de hecho hemos formalizado en ese momento el pedido de informes, qué relación guardaba la fundación Conin con el Gobierno de la Provincia de Salta, más específicamente con el Ministerio de la Primera Infancia, pero sobre todo cuántos recursos se giraban a esta organización; pero nunca obtuvimos respuestas porque nadie nos informó ni sobre los recursos ni sobre qué hacía esa fundación en la provincia de Salta".

Paredes recordó que Conin, supuestamente, trabajaba en el departamento San Martín y en la zona de Morillo y en Salta capital. "Pero como nunca se nos informó oficialmente, desconozco si estaban en algún otro lugar de Salta. Lo cierto es que personalmente yo veía que en terreno había una fundación que aplicaba políticas de Conin pero que no estaban acordes a la multiculturalidad que caracteriza a las poblaciones del norte de la provincia".

"Posiblemente son exitosas en algunos otros lugares pero de hecho no podían ser de ninguna manera aplicables a la región", remarcó.

En esa línea, Paredes explicó que "una vez a la semana en una casita de la que disponían a unos 40 kilómetros al este de Tartagal, en una zona denominada Puesto Alcoba, llevaban a las mamás aborígenes de las comunidades más cercanas a enseñarles cómo preparar alimentos o reglas de higiene, pero lo curioso era que después la devolvían a sus comunidades donde tenían que arregláselas solas para encontrar con qué cocinar y con qué agua".

La interculturalidad

Paredes consideró: "Ese es el gran problema y lo vengo diciendo en cada oportunidad que puedo hacerlo, desde hace 25 años. Y es que las políticas que se diseñan en Nación o en Salta capital no dan los resultados que se esperan porque no se toma en cuenta la multiculturalidad que caracteriza a esta región. Para eso se necesita contar con facilitadores interculturales que no solo se desempeñen en los hospitales sino en diferentes organismos estatales. Y si bien la Nación cuenta con un programa de ese tipo nunca ha sido bajado a la provincia de Salta".

"Y necesitamos colegas profesionales de salud como enfermeros, médicos, bioquímicos que sean originarios, porque eso facilitaría muchísimo el acceso a la salud de las poblaciones de la región" agregó.

Medicina ancestral

Paredes fue un poco más allá en el planteo, y consideró que "a las comunidades aborígenes hay que asistirlas mediante la medicina tradicional a la cual pertenezco pero sin desmerecer y descartar de plano la medicina ancestral".

"Creo que este momento en que se ha producido esta crisis socio sanitaria debe ser el momento para sacar de esta experiencia lo mejor. Este es el momento para comenzar de nuevo, pero con una mirada que tenga en cuenta que hay salteños que tienen otra cosmovisión, como son las comunidades originarias", consideró la profesional.

Informes postergados

Otros de los proyectos presentados y aprobados en forma unánime en Diputados, pero que espera el tratamiento en la Cámara Alta está referido a la información en relación a fundaciones, ONG y otras organizaciones que trabajan en la provincia de Salta.

"Algunas perciben recursos provinciales y sobre esas tenemos que tener un control estricto, pero también sobre las que vienen a invertir porque no conocemos de dónde provienen los recursos que traen", precisó la profesional.

"Al momento no hay un solo organismo que pueda informar sobre esas organizaciones, trabajos que realizan, metas, objetivos y tiempo estimado para cumplirlos, ni sobre recursos que perciben o aportan. Existe tal descontrol sobre el tema que ni siquiera esos recursos figuran en el presupuesto", expresó la legisladora.

"Merecemos conocer qué montos ha erogado la Provincia a favor de estas fundaciones y no estamos hablando solo de Conin sino de todas, desde las que brindan contención en salud hasta las que dicen pintar las escuelas", dio como ejemplo de sus preocupaciones la médica y legisladora.