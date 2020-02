Marcos Rojo descartado para enfrentar a River

Marcos Rojo no jugará el domingo ante River tras sufrir una lesión muscular en el último tramo del entrenamiento que esta mañana realizó el plantel en el estadio, según informó el entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, que debe decidir su reemplazante y definir el equipo para recibir al líder de la Superliga.

Sobre el tema, el entrenador aseguró que “la ausencia de Rojo no me hace pensar en un cambio de esquema al que trabajamos en la semana y teníamos planificado. Veremos a quien ponemos en su lugar”.

Las alternativas que maneja Milito son las de Facundo Mura e Iván Erquiaga, con más chances para el primero.

Al referirse al líder del campeonato, reflexionó que “el domingo enfrentaremos al que es el mejor equipo del fútbol argentino, River, va a ser una gran medida para nosotros”.

“Queremos mostrar nuestra mejor cara. Se ganó el respeto de todos los rivales y lo hizo ganando todo lo que ganó. Eso es algo valorable y muy importante”, sostuvo.

“Los únicos que tienen regularidad son Boca y River, al resto siempre nos toca atravesar alguna racha adversa”, afirmó y anticipó: “Estamos en busca de esa regularidad que en algún momento supimos tener”.

El entrenador de Estudiantes comentó el diálogo que mantuvo con el presidente Juan Sebastián Verón esta semana y contó: “Hablamos más de la situación institucional, del proyecto que llevamos adelante, lo hacemos siempre. El busca la perfección y en eso me veo reflejado. A veces lo hacemos en una oficina y el otro día fue caminando, tocamos varios temas, nada puntual”.