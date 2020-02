Monarriz cerró su ciclo en San Lorenzo

San Lorenzo anunció esta mañana la desvinculación de ‘común acuerdo‘ de Diego Monarriz como entrenador, mientras acelera la búsqueda de su reemplazante, cuyos principales candidatos son Mauricio Pellegrino, Néstor Raúl Gorosito y Pablo Guede.

“Luego del partido de este sábado frente a Racing y de común acuerdo con la institución, Diego Monarriz dejó de ser el director técnico de la Primera División. De todas maneras, continuará ligado al club en un rol que definirán durante los próximos días en un encuentro con el presidente Marcelo Tinelli”, publicó el club en su página oficial.

Asimismo, se indicó que los encargados de conducir la práctica del plantel profesional del ciclón este lunes serán Leandro Romagnoli, Alberto Beto Acosta y Hugo Tocalli, los tres integrantes de la Secretaría Técnica.

Dentro del abanico de posibilidades sobre su sucesor, según trascendió, estarían Pellegrino -actualmente sin trabajo-, Gorosito -renunció el sábado como DT de Tigre- y Guede -conduce al Monarcas de México-.

La confirmación de este domingo a la mañana cerró un rumor que ya había iniciado en la propia conferencia de prensa posterior al clásico en el estadio Nuevo Gasómetro.

“Lo que tenga que pasar, va a pasar. Hablé con Marcelo, pero tranquilo, ahora no vamos a definir nada. No sabemos qué decisión vamos a tomar”, había dicho el ahora ex entrenador.

Monarriz llegó al primer equipo luego de los buenos resultados que logró con su interinato como DT de la Reserva, tras la salida de Juan Antonio Pizzi, a fines de octubre.

Pero la campaña del equipo desde la reanudación de la Superliga (un triunfo, un empate y tres derrotas) le sacaron el poco crédito que ya tenían los hinchas en él, los que estallaron tras la caída frente a Racing como local.

En total, fueron diez partidos los que Monarriz estuvo al frente del ‘Ciclón‘ con cuatro triunfos (Argentinos, Patronato, River y Vélez), dos empates (Atlético Tucumán y Estudiantes) y cuatro caídas (Independiente, Newell s, Talleres y Racing).

Según trascendió, Monarriz seguirá ligado al club, aunque por el momento no se definió el puesto que ocupará, algo que deberá resolver con la dirigencia.

Ahora, la intención de Tinelli es contratar un técnico con espalda y su principal candidato es Mauricio Pellegrino, de 48 años, que viene de conducir al Leganés de España, pero que ya tuvo experiencias dispares en el fútbol argentino (Estudiantes e Independiente).

También volvió a sonar Néstor Raúl Gorosito, que casi al mismo tiempo que Monarriz renunció a la dirección técnica de Tigre, tras perder con All Boys por la Primera Nacional.

Pipo negoció con San Lorenzo meses atrás cuando se alejó Pizzi pero finalmente no llegada no se produjo por el alta compensación que reclamó Tigre para romper el contrato vigente.

Otro DT en carpeta es Pablo Guede, que ya dirigió a San Lorenzo en el primer semestre de 2016 con la conquista de la Supercopa Argentina ante Boca, pero está con trabajo en el Morelia de México.