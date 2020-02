“Música para todos”, un ciclo en clave de concierto para mezclar géneros y estilos

Este miércoles comenzará el ciclo “Música para todos”, de la mano de la Camerata Stradivari. La cita será a las 20.30 en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380). El primer concierto del año será “Rock-Fusión-Clásica”, una mixtura con tinte experimental entre diferentes estilos de música que permitirá a todos los asistentes disfrutar de temas de rock, pero en clave sinfónica.

Así, los amantes del rock nacional e internacional podrán disfrutar de canciones de Los Redonditos de Ricota, Gun’s and Roses, The Verbe, Deep Purple, Led Zeppelin, Anne Winehouse, Ozzy Osbourne, Aha y Europe, interpretadas por un cuarteto de músicos que integran la Camerata Stradivari.

El repertorio incluirá los siguientes temas: “Bittersweet symphony (The Verbe); “Take on me” (Aha); “La gran bestia pop” (Patricio Rey y Los Redonditos de Riicota, versión para cuarteto de cuerdas de Nacho Sivila); “Back to black” (Amy Winehouse, arreglos de Abigail Posadas); “Canon pachelbel”; “Goodbye to romance” (Ozzy Osbourne, arreglo de Nacho Sivila); “The final coundown” (Europe, arreglos de Ethan Grabwsky); J.S.Bach, ”Smoke on the water” (Deep Purple, arreglo de Nacho Sivila); “All of my love” (Led Zeppelin,ar4reglo Nacho Sivila) y “Sweet child of mine” (Gun’s and Roses).

El dialogo entre géneros y estilos será la clave de este espacio. “Hay un cierto prejuicio entre los músicos con formación académica de que la música clásica no se puede mezclar con otros géneros, para mantener así la pureza del legado de grandes genios. Lo que hacemos nosotros es simplemente tomar prestado temas clásicos y fusionarlos, siempre tratando de hacer un trabajo de excelencia y partiendo desde la creatividad. En mi juventud escuchaba grupos que hacían fusión entre rock o jazz-rock y clásica. Era un trabajo tan bien hecho que nadie pensaba que se estaba arruinando el estilo clásico”, contó a El Tribuno Inga Iordanishvil, directora de la Camerata Stradivari.

Los conciertos se realizarán cada miércoles, con el objetivo de acercar los distintos estilos de música a todo el público.

La entrada consistirá en un bono contribución de $100 para público en general y $50 para jubilados y estudiantes. Informes en Zuviría 380 y al 4212560.

Las clases

En marzo próximo comenzarán los cursos anuales en instrumentos y canto de la Camerata Stradivari. Las clases se dictan en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380). Se enseñará violín, violoncello, flauta, contrabajo, percusión, piano, clarinete, oboe, trompeta y corno. Los cursos están destinados a niños de 5 años en adelante y las clases son individuales o grupales, en los niveles principiantes y avanzados.

El objetivo es iniciar a niños y jóvenes en la práctica musical, y sentar así una base sólida para el desarrollo musical. Además, se ofrece la posibilidad de realizar prácticas orquestales. “Debemos darles espacio a los niños y jóvenes para que puedan desarrollar sus talentos y sus intereses. El esencial que los chicos puedan ocupar su tiempo en actividades que les reporten un beneficio para su desarrollo integral”, señaló Inga Iordanishvili, directora de la Camerata. Para informes, los interesados pueden comunicarse al 154138990 o al 4212560 en horario comercial.

Los inicios

La Camerata Stradivari fue formada y dirigida en julio de 2009 por los profesores Inga Iordanishvili -guía solista de segundos violines de la Orquesta Sinfónica de Salta- y Viktor Muradov -asistente de concertino, de la Orquesta Sinfónica de Salta-.

En 2014, la Camerata Stradivari se convirtió en una fundación con personería jurídica, para la formación integral, artística, intelectual y humana de jóvenes músicos.

La orquesta cuenta con 55 integrantes y la academia se encuentra dedicada a la formación integral, artística, intelectual y humana de jóvenes músicos. Está enfocada en la formación académica y capacitación musical de excelencia y perfeccionamiento; acompañando e incentivando la voluntad y capacidad de trabajo.