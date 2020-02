El COI decidirá en tres meses si realiza los JJOO

El Comité Olímpico Internacional (COI) definirá en tres meses si se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tal y como estaban previstos, debido al coronavirus, según confirmó ayer el canadiente Dick Pound, el miembro más antiguo del organismo.

Pound estimó que deben esperar “una ventana de tres meses” para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que están siendo amenazados por el virus de rápida propagación en China.

“Todo tendría que seguir como siempre”, dijo en una entrevista a Associated Press que recoge Europa Press y reprodujo DPA. El mensaje de Pound, miembro del COI desde 1978, no fue alarmista, pero sí reconoció con franqueza los riesgos que afronta la cita olímpica que comienza el 24 de julio. “Esta es la nueva guerra y tienes que enfrentarla. Diría que la gente tendrá que preguntar: ‘¿Está esto bajo el control suficiente para que podamos confiar en ir a Tokio, o no?’”, se cuestionó.

“Es una gran, gran, gran decisión y no podemos tomarla hasta que tengamos datos fiables en los que basarnos”, agregó Pound.

La mirada del COI está concentrada en cómo se está multiplicando el virus y Pound fue claro en su mensaje: “Tenemos como tres meses para tomar la decisión. Faltan muchas cosas en cuanto a seguridad, suministro de comida, la Villa Olímpica, los hoteles. Y si se llega a un punto que no es posible, no descarto la idea de considerar una cancelación’’.

Ayer, China reportó 508 nuevos casos y otros 71 fallecimientos, 68 en la ciudad central de Wuhan, donde la epidemia fue detectada por primera vez en diciembre. Las actualizaciones dejan los totales en China continental en 77.658 casos y 2.663 fallecimientos. Corea del Sur es el segundo país que ha registrado más casos con 977, incluyendo 10 decesos. También se han detectado focos en Medio Oriente y Europa.