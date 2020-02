Un edil prometió donar 24 sueldos

El concejal Facundo Guzmán, de Cafayate, contó que entró en el mundo de la política ciudadana porque estaba cansado de ver cómo los funcionarios y legisladores prometían en campaña hacer, ayudar, y no cumplían cuando asumían el poder. El ya donó unos 100 mil pesos a distintas obras de bien en Cafayate.

El joven concejal calchaquí había prometido en su campaña que si llegaba a ser concejal donaría sus 24 sueldos como funcionario a los que más necesiten ayuda en la ciudad del sol. En dialogó con los medios de comunicación, Guzmán comentó que cuando se propuso ser candidato pensó qué promesa podía hacer y cumplirla, ya que comenta que una de las cosas por las que se presentó era porque estaba cansado de ver que todos prometían pero nadie cumplía.

“Era como que cada vez que yo iba a votar era porque es obligatorio y a elegir cualquier cara, porque más o menos eran todos iguales. Entonces lo único que dependía de mí exclusivamente acá era el sueldo, porque otros proyectos que yo prometa por ahí si los demás concejales no me acompañan o el Ejecutivo me lo vetaba podía incumplir, entonces lo único que pasaba por mí era el sueldo, por eso decidí hacer esto”, relató el concejal.

Explicó que el primer sueldo fue donado para recuperar la copa de leche. “Compré harina y le repartí a la gente, eran casi 400 beneficiados y hay otras personas beneficiadas, por ejemplo la Fraternidad Monseñor Diego, que es una casa que aloja a la gente siempre que hay catástrofes por acá, cuando se les incendia la casa ellos los alojan, les dan comida y ropa. Y después también hay un aporte al deporte, a través de un chico, que es Caña Pastrana, que viaja por todo el país representando a Cafayate”, detalló Guzmán.

Indicó que el segundo sueldo fue para la compra de 43 mil pesos de útiles, con lo que logró armar 196 kits escolares. “De nuevo los 5 mil pesos mensuales se los doy a la Fraternidad porque nadie los ayuda y lo mismo al deporte, y creo que eran mil pesos que gasté en transporte”, aclaró.

“La promesa fue que los 24 sueldos los iba a donar en diferentes cosas. Ahora el tercero compraré zapatillas. Estamos viendo la logística, tengo algunas personas viendo los números de los niños y los precios, porque la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de beneficiarios”, manifestó.

Por último, aclaró que tiene otros ingresos, ya que es dueño de un restaurante en Cafayate y cuenta con dos alquileres familiares en Salta. “Mis ingresos privados no son mayores a lo que es el ingreso del sueldo de concejal, que en este caso son 50.300 pesos. Por ahí algunos dicen “si tiene plata, la dona porque no lo necesita”, y no es así. Sinceramente me cambiaría la vida el sueldo ese, pero prefiero cumplir la promesa porque para eso entré acá”, finalizó convencido el concejal Guzmán.