Juventud Antoniana, con el deber de cumplir

Juventud, con el pasaje en sus manos para la siguiente ronda del torneo Regional Federal Amateur, enfrenta esta tarde desde las 17, en el Gigante del Norte, a Deportivo La Merced, equipo que necesita no salir de perdedor en esta presentación contra el santo para acompañarlo a la siguiente fase del torneo.

Sabiendo que ya tiene la clasificación asegurada, el DT del equipo antoniano, Adrián Cuadrado, decidió mantener el mismo conjunto que en la fecha pasada le ganó a Peñarol, aunque la lesión de Gonzalo Nazario obligó al técnico a ponerlo a Maximiliano Núñez en el sector defensivo para conformar la dupla de centrales, junto a Martín Arce.

Por el lado de La Merced, el entrenador Martín Martos no confirmó el equipo, pero se estima que serán los mismos jugadores que vienen cumpliendo los compromisos anteriores, con un sistema táctico de tres hombres en zona defensiva. Claro que el representante del Valle de Lerma ahora necesita, al menos, sumar un punto para cumplir con el primer objetivo: la clasificación a la siguiente ronda de la competencia.

Mucho se habló durante la semana de que si el partido se jugaba en el Padre Martearena o, directamente, en cancha de Atlético Chicoana, el estadio habilitada de la Liga del Valle, dentro de su jurisdicción desde el Consejo Federal, pero se resolvió finalmente que se dispute en el estadio millonario, más bien fue una sugerencia de la Policía para contar con la presencia de los hinchas de ambos clubes.

Asimismo, desde la dirigencia del club del Valle de Lerma se informó que el costo de la entrada popular será de $250 y la platea y $350. Los simpatizantes de La Merced en forma anticipada podrán adquirirlas hoy, desde las 9, en Hipólito Yrigoyen 250 de la localidad vallista.

Con respecto al dispositivo de seguridad para la ubicación de los hinchas, los sectores se distribuyeron de esta manera: codo norte y una parte de la popular para los hinchas de La Merced; popular Leguizamón y avenida Bicentenario, hinchas de Juventud.



Los equipos:

LA MERCED JUVENTUD

M. Maino H. Acevedo

M. Sánchez N. Pérez

J. Serrano M. Arce

F. Giménez M. Núñez

F. Páez J. Velazco

C. Abregú C. Chavarría

M. Campos C. Churquina

F. Zamarian M. Cachi

M. Ceballos L. Silveira

J. Cuéllar M. Vicedo

M. González R. Gómez

DT: M. Martos DT: A. Cuadrado

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Saulo Avellaneda

Hora de inicio: 17