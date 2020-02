River y Boca, mano a mano: qué le queda a ambos en la Superliga

Fecha 19

vs.Unión (V)

Fecha 20

vs. Banfield (L)

Fecha 21

vs. Estudiantes (V)

Fecha 22

vs. Defensa (L)

Fecha 23

vs. Atl. Tucumán (V)

Fecha 19

vs. Atl. Tucumán (L)

Fecha 20

vs. C. Córdoba (V)

Fecha 21

vs. Godoy Cruz (L)

Fecha 22

vs. Colón (V)

Fecha 23

vs. Gimnasia (L)