Una “maestra” del atletismo que no le escapa a los desafíos

El atletismo no tiene fronteras ni edades, muchos viven con pasión este deporte e incluso lo descubrieron u optaron por practicarlo al principio como un hobby. Este es el caso de Gabriela del Pilar Aguirre, una maestra de 48 años que conoció esta disciplina hace un par de años y ya es prácticamente parte de su vida.

“Yo lo hacia de toda la vida como hobby, pero hace tres años se me ocurrió preguntarle a una persona que me cruce en el cerro San Bernardo, le pregunté si a la edad nuestra se podía competir. Me dijo que vaya a la pista del Legado Güemes, ahí me recibió el profesor Miguel Ángel Farfán para correr en pista. Seis meses después me invitaron a una carrera de montaña. Ahí me enamore, dejé la pista y comencé a hacer el trail”, comentó Aguirre.

“Empecé con el grupo CAS (Corredores de Altura Salta) con Natalia Suppa. Por cuestión de trabajo tuve que dejar el grupo y entrenar solita. Estuve en FC (Facundo Castro) y Happy Feet, con Vale Cha. Me decidí sumarse a este grupo porque hacen salidas a las montañas. Entreno dos veces a la semana lo es que es run, sábado montaña y domingo ciclismo. En 2017 arranque y, actualmente corro 21 kilómetros”, contó la maestra.

Gabriela Aguirre viene de competir en la Salta Night, pero anteriormente estuvo en el maratón San Silvestre, el Biatlón de la Cumbre, Media Maratón de Buenos Aires, Cachi Trail, Chicoana Trail, El Elefante y el Raid Columbia.

Siendo maestra de tiempo completo se las ingenia para mantenerse físicamente.

“Se me hace difícil, una persona joven con un trabajo de medio tiempo puede entrenar, yo trabajo jornada completa hasta las 5 de la tarde, trabajo de maestra en una escuela en Las Cuevas, Nº 4474, pertenece a Rosario de Lerma pero está a 25 kilómetros de San Antonio de los Cobres. Estoy de lunes a viernes instalada allá, ahí entreno en las montañas, es el terreno ideal para entrenar. El clima es complicado, corre mucho viento y hace frío todo el año. Happy Feet me da la rutina que tengo que hacer”.

Con respecto a los próximos desafíos que tendrá esta temporada, Aguirre comentó: “Me voy a prepara para hacer en marzo Cachi, en 30 kilómetros, después tengo la Copa Trail que tiene seis carreras, las hago todas porque al final se entrega la medalla finisher. Estoy en la categoría de 40 a 49 años, media distancia”, contó.

El atletismo inspiró a Gabriela a conocer más gente enmarcado por un buen ambiente.

“Conocí gente, conocí lugares, con Caves (atletas veteranos) me fui al Sudamericano de Chile, me traje medalla de plata en cross. Lo bueno de esto es que se puede comenzar a cualquier edad, que a veces uno dice que no puede correr ni una cuadra. Con el atletismo dejé de usar el PAF porque era asmática crónica, dejé de fumar, deje los dolores de cabeza, el estrés, la depresión. Cuando reniego salgo a dar una vuelta y chau. Mis hijos ven esto como una locura, que en vez de descansar hago esto, los fines de semana me levanto a las 5 de la mañana a pedalear”, agregó Gabriela.

Aguirre comentó todo el sacrificio que hace para seguir vigente. “Tengo seis hijos, siete nietos y soy el sostén de mi familia desde hace 16 años. Pienso correr hasta los 70 años si me da el cuero. Estaría bueno una ayuda a los atletas porque se costean la inscripción, el traslado, el hospedaje, la comida, todo”, concluyó.