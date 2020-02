VIDEO Un mono salvó a un león bebé que estaba punto de caer de un árbol y se hizo viral

La foto fue tomada el 1 de febrero en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Allí se puede ver cómo el primate trasladó al pequeño cachorro entre las ramas e hizo lo posible para que no se lastimara.

‘El babuino estaba peinando al cachorro de león como si fuera una cría suya‘, aseguró el guardabosques de safari Kurt Schult en declaraciones a la agencia The Associated Press. En ese sentido, detalló: ‘Los machos hacen mucho aseo, pero el cuidado dado a este cachorro de león fue el mismo cuidado dado por una hembra de babuino a una de sus propias crías‘.

Asimismo Schultz reveló que en 20 años de trabajo nunca había visto algo así y que ‘la tropa‘ de babuinos que había en el lugar estaba animada con la presencia del león. ‘Son animales muy fuertes y todos estaban emocionados y peleando por el bebé al principio, por lo que (el cachorro) podría haber sido herido internamente. El león mostraba signos de deshidratación‘, remarcó.

El guardabosques contó que el mono "se movió de rama en rama, arreglando y llevando al cachorro, quien parecía muy agotado, durante un largo período de tiempo".

Sin embargo el experto no fue muy positivo al hablar de la supervivencia de este animal. "No veo la posibilidad de que este pobre león sobreviva. La naturaleza es cruel en la mayoría de los momentos y la supervivencia de un cachorro joven depredador no es fácil dado que representaría una amenaza para los babuinos cuando envejezca. He sido testigo de monos matando brutalmente cachorros de leopardo y he oído hablar de que hacen lo mismo con los leones pequeños", concluyó.