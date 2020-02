Leila fue operada de un tumor cerebral y necesita ayuda

De la noche a la mañana la pequeña Liela comenzó con un dolor de cabeza y una parálisis facial que apenas se podía observar en su rostro angelical. La llevaron al médico sus padres y le detectaron un tumor maligno en el cerebro. La pequeña jugaba en la vereda de su hogar, como cualquier niño de su edad, y tuvo que ser preparada en pocas horas para ser internada y enviada con suma urgencia al hospital Garrahan en la Capital Federal. Ahora los vecinos quieren aportar su ayuda a la familia con la recolección de tapitas de botellas de plástico y lanzanieves vacíos. También los que puedan colaborar con esta familia que atraviesa un momento crítico, podrán hacerlo con una simple transferencia a la cuenta del Banco BBVA - CBU 01700 35040 00000 1026892 de Angela Coronel, tía de Leila.

En el centro de salud infantil de alta complejidad se la intervino quirúrgicamente el 18 de diciembre pasado; su diagnóstico actual le permite moverse con cuidado aunque su cerebro está aún sensible y delicado. El motivo es que apenas se le pudo extirpar el 70% del tumor, y el restante debe ser tratado con quimioterapias en el mismo centro de salud porteño.

Ha pasado un mes y medio, su papá, el conocido comunicador de radio Benjamín "Azúcar" Guanuco, está al lado de su hija minuto a minuto. "Gracias por tantas muestras de cariño, tengo fe que vamos a salir adelante, Leila es una niña con muchas fuerzas" contó.

El tiempo pasa y permanecer en Buenos Aires con una y otra necesidad termina siendo costoso. Benjamín hasta se rapó la cabeza, como gesto de cariño a Leila, para que no se sienta mal la pequeña, por los rastros que deja en su humanidad su penoso tratamiento. El padre, sin que lo cuente, se sabe por otros amigos que no se separa de su hija. "A mate y pan se mantiene, y no descansa. Siempre al lado de Leila".

Debido a esta situación, la inquieta enfermera solidaria Edith Pérez comenzó a promocionar una campaña de recolección de tapitas de envases de plástico, y lanzanieves vacíos. Meses atrás en otra campaña para un niño de Salta capital con problemas de discapacidad se logró ayudar con los fondos recaudados.

"Antes lo hicimos posible, creo que ahora también vamos a poder ayudar a Leila y su familia. Con la suma de voluntades debemos juntar, lo que otros arrojan a la basura, nosotros lo reciclamos y los vendemos. Comenzamos hace unos días atrás acopiando estas tapitas y lanzanieves, por ahora sumamos, queremos llenar los acopios de esta ayuda, aprovechando los corsos en las localidades del Valle de Lerma".

"Se sumaron la organización de los corsos de Quijano y El Carril, esperamos que los de Rosario de Lerma también se acoplen juntando lanzanieves vacíos y las tapitas de los envases de gaseosas. Dos locales bailables se comprometieron a juntar y otras instituciones y medios están en el acopio de estos elementos".

Hasta el canillita Gabriel Burgos de Rosario de Lerma recolecta tapitas. Las radios locales FM El Carmen y FM Runa Simi pusieron a disposición sus instalaciones para la campaña.

Con buen ánimo

Leila Guanuco Coronel tiene 7 añitos y vive en la calle Hipólito Yrigoyen 382 de la ciudad de Rosario de Lerma. Este jueves terminó la segunda etapa de la quimioterapia, ahora deben esperar 21 días para saber su efectividad sobre el tumor cerebral de la pequeña. Pasado este período deberá realizarse una nueva resonancia magnética, en donde los médicos sabrán de un nuevo diagnóstico.

El tumor detectado en la pequeña está entre el cerebelo y el tronco cerebral. Fue intervenida el 18 de diciembre pasado, solo se pudo extirpar gran parte del tumor maligno, pero quedó un resto que solo puede ser destruido con otro tipo de tratamiento basado en medicamentos.

