Salta Vóley se presenta en Tucumán

Para recuperar terreno e imagen, Salta Vóley iniciará esta noche su participación en el cuarto weekend del Torneo Argentino de Vóley, en Tucumán.

El elenco salteño visitará a Instituto Pellegrini, desde las 21.30, buscando volver al triunfo luego de un fin de semana para el olvido en el Litoral.

Es que Salta Vóley perdió sus dos encuentros del tercer weekend, el primero contra Policial de Formosa (3-0) y el segundo contra Regatas de Corrientes (3-0), lo que le hizo perder terreno en la zona A del torneo de ascenso del vóley argentino.

Esta noche, el equipo dirigido por Juan Ulloa buscará su segundo triunfo en el certamen recordando que su única victoria fue precisamente contra el rival de hoy, Pellegrini, que todavía no ganó ningún partido y es el último de la tabla.

Salta Vóley había derrotado a los tucumanos en el primer fin de semana de competencia, en el Delmi, con un contundente 3 a 0.

Anoche, Policial de Formosa consiguió su quinto triunfo consecutivo al derrotar categóricamente a Regatas por 3 a 0, para escapar en la cima de las posiciones de la zona A.

Con parciales de 25-14, 25-20 y 25-12, el equipo formoseño se consolidó como líder con 15 puntos.

El cuarto weekend comenzó el jueves en la zona B, donde San Lorenzo venció a la Selección Argentina (equipo juvenil) por 3 a 0 y continuó anoche con la victoria de Vélez sobre la Selección, también por 3 a 0. En este grupo, el líder es el fortín con 8 puntos, al igual que Once Unidos.

Por la zona C, el jueves UVT derrotó a Amuvoca por 3 a 0 y anoche superó a Villa Dora con un ajustado 3 a 2 y Rosario venció a Amuvoca 3-0.