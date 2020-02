Caso Cecilia Gómez: aseguran que hay más niños abusados

A Marcela y Natalia las unió la desgracia. Munidas de papeles intentan hacer conocer sus acusaciones contra la exmaestra de prejardín de sus hijas, Cecilia Gómez, reconocida militante y excandidata a gobernadora por el MST. Gómez acumula cinco denuncias por abuso sexual, aunque advierten que también hubo maltratos y los niños abusados serían más. Las madres no solo tienen puesta allí la mira. Apuntan también contra quienes aseguran que no las escucharon y que podrían haber evitado más abusos: los directivos y el gabinete de psicólogos y psicopedagogos de la escuela.

A Natalia la desbordan las palabras, se desespera por contar, "yo no me voy a callar", advierte y saca papeles que busca de una desmejorada cajonera. Mientras pide disculpas por haber faltado a la entrevista anterior. "Me agarró un ataque estomacal y terminé en el hospital, este tema me pone mal", asegura con risa nerviosa, la única sonrisa que esbozará en toda la nota. Vive en una humilde casa, que armó con lo que pudo y a la que llegó decidida luego de una paliza que le dio el papá de sus hijos. "Quería matarme con un cuchillo", recuerda. Natalia cuenta cómo comenzó a darse cuenta de los hechos que habrían sucedido el año pasado y que ahora investiga el fiscal interino Rodrigo González Miralpeix.

Asegura que su hija era "todo terreno" y que ahora se levanta todas las noches a las 2 "puntual" a los gritos y llantos. Al comenzar el prejardín "mi hija estaba feliz, yo la tenía que esperar hasta una hora que ella recorriera todos los juegos", recuerda. A mitad de año, esa actitud cambió: "No quería ir, tenía miedo, le llevaba una bolsa de golosinas para convencerla, pero se tiraba al piso y lloraba. Estaba bien hasta llegar a la esquina de la escuela hasta que se desmayaba, o le dolía algo, y se le pasaba cuando pasábamos la escuela, me tenía que volver con ella. Cuando lograba que ella entre, salía diciendo: "Mamá yo no quiero que te mueras nunca'. Después comenzaba a llorar de la nada y ahí me contó que la seño la llevaba al baño", relató. Si bien le llamó la atención lo que le narró su hija (las maestras no pueden llevar al baño a los niños), Natalia asegura que no se preocupó y calmó a su hija explicándole que "la seño" lo hacía para ayudarla.

Ante la insistencia de no ir a la escuela, Natalia le pidió a su hijo de 11 años que hablara con su hermana y le explicara que "la mamá hace mucho esfuerzo para que vayan a la escuela". Su hijo le trajo una respuesta inesperada: "Me vino a decir que ella no quería ir porque la seño le tocaba la "pochola'", Natalia acudió de nuevo a "la ayuda para ir al baño", pero su hijo insistió: "Mamá, algo raro pasa en la escuela. Hablé con ella y me dijo que la llevaba al baño y le tocaba la pochola y que le dolía, que la seño era mala. Lo primero que hice fue largarme a llorar, no le conté a mi mamá, yo soy fuerte", aseveró entre lágrimas.

Ese fue el primer relato que despertó el alerta, Natalia habló con algunas madres porque su hija señalaba a otras compañeras, pero al principio pensaron lo mismo que ella, "que la seño los ayudaba a ir al baño". Las confirmaciones llegaron con los relatos de los niños que fueron "cayendo de a gotas" y que fueron incluyendo a otros compañeros que también eran "llevados al baño por la seño". Relatos que, indican, también fueron siendo asimilados "a poco" por los padres, que hoy mantienen una fluida comunicación, compartiendo audios de lo que le cuentan sus hijos. El Tribuno accedió a uno de los audios en el que se escucha hablar una niña que ante la pregunta de su mamá "¿qué hacía la seño?", cuenta que la llevaba al baño y le hacía "tocarle la cola" a un compañero, y que a veces le pedía que a ella también "le hagan" cosas que la ponían "super".

Entre los relatos que los padres aseguran haber logrado con mucha paciencia, indican haber coincidencias como el de que "había una hora feliz". También amenazas: "Les decía que ella tenía un cuchillo grande y que iba a matar a sus mamás si hablaban", advirtieron.

Algunos de los niños ya atravesaron por la cámara Gesell. Aseguran que además de los 5 casos ya denunciados, hay 6 niños y niñas que están en tratamiento psicológico a la espera de "que cuenten". El haber hecho público, supieron de antecedentes. "Una madre nos contactó diciendo que hace tres años su hija le contó lo mismo que hoy nos cuentan nuestras hijas", dijo Marcela.

El 17 de octubre es una fecha que Marcela recuerda con exactitud porque fue el día que su hija llegó con sangre en la ropa interior. "Yo estaba enloquecida, yo no la dejo sola en ningún momento, salvo cuando va a al jardín. No podía ir al baño porque le dolía, cuando iba me pedía que le dé mi mano", contó la madre. Asustada por posibles infecciones, acudió a hacerle exámenes, le dieron negativos. También se dirigió al Hospital Materno Infantil para que la atendiera el médico legista. "Pero me dijeron que necesitaba la denuncia, sí la atendió un psicólogo y la asistente social que me dijeron que tenía que hacer la denuncia por las condiciones en la que salió del jardín", dijo la madre. Marcela asegura tener miedo de que la causa quede en la "nada" por ser "pobres". "A ella la apoyan mucho, le hacen nota de todos lados", indicó mientras ponía a reproducir una entrevista radial de Gómez.

Ambas madres cruzaron a la maestra, quien negó las acusaciones y aseguró que "era imaginación" de las niñas. Advierten que incluso habría tomado represalias. Por recomendación de la psicóloga Natalia dejó de enviar a su hija al jardín, y la cambió de turno, idea de la que finalmente desistió luego de una exposición de robots que se realizó el 2 de octubre en el club San Martín para los dos turnos de la escuela. "Mi hija salió llorando porque la seño le dijo que su robot estaba feo porque ella contó los secretos del jardín", relató.

Luego de los exámenes médicos, Marcela no envió a su hija al jardín una semana. "El día que la mando la voy a retirar y me dice que la seño le pegó una cachetada porque ella apagó la luz y porque ella se portaba mal", relató. Ambas madres sostuvieron que también les cortó el pelo a sus hijas. "A una nena le tiró mate cocido. Luego de ese día pidió carpeta médica. Cada vez que pasaba algo en el jardín pedía licencia", sostuvieron.

Pero en el caso, se apunta también contra los directivos de la escuela. Natalia aseguró que insistió hablar con la directora "me decía que ocupada porque tenía 4 escuelas a cargo", "llegué a contarle a las apuradas y me dijo que iba a investigar". Aunque luego, indicó, le firmó un acta diciendo que "no era obligación que la enviara a prejardín y que a mi hija le faltaba amor". "Si a mi me hubiera escuchado la directora cuando me hizo esa acta, los otros abusos se hubieran evitado", denunció Natalia. La madre salpicó a otros profesionales, contó que luego de que su sobrina que asistía al mismo jardín asegurara que "la seño la llevaba a su prima al baño y que siempre salía llorando", acudió junto a su hermana al gabinete de psicólogos y psicopedagogos de la escuela. "Me dijeron no pasa nada, ya veremos cómo ayudarla"", señaló.

Las madres aseguran que las actuaciones institucionales "llegaron tarde". "El 31 de octubre me llaman de la escuela y me dicen que a mi hija la encontraron jugando a ese juego Toca-Toca y ella ya no iba", resaltó Natalia que entiende que era una estrategia de Gómez avalada por los directivos por "verse hasta las manos".