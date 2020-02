Salta Vóley sigue por el mal camino en el Argentino

Salta Vóley se perdió en el camino de la derrota en el Torneo Argentino de Clubes y no encuentra la salida. Anoche sumó su quinta derrota consecutiva en la zona A al caer 3 a 0 frente a Tucumán de Gimnasia.

La suma en la tabla de posiciones quedó clavada en tres puntos, los que consiguió en su debut frente a Pellegrini jugando en el microestadio Delmi. Luego llegaron las derrotas contra Tucumán de Gimnasia en Salta, Policial en Formosa, Regatas en Corrientes y en el cuarto week-end perdió las dos revanchas frente a Pellegrini y Tucumán de Gimnasia, ambas en el Jardín de la República.

Los parciales de la derrota de ayer fueron 25-19, 25-14 y 26-24. Los tucumanos dominaron con amplitud los dos primeros sets, hubo una reacción de los dirigidos por Juan Ulloa en el tercer segmento, pero no alcanzó para revertir la historia.

Cabe destacar que los cuatro primeros de la zona accederán a la siguientes instancia, situación que favorece a los salteños puesto que matemáticamente tiene posibilidades de seguir en competencia y mantener la plaza para la siguiente temporada.

Este equipo compuesto en su totalidad por valores salteños tendrá la posibilidad en el sexto week-end de alcanzar ese objetivo, pero deberá vencer al poderoso Policial formoseño que se mantiene invicto en la zona y al intermitente Regatas de Corrientes, tercero. Esos dos encuentros se disputarán en el microestadio Delmi el 20 y 21 de febrero, respectivamente, desde las 21.

Según el reglamento de la competencia, los doce clasificados a la segunda fase formarán tres grupos de cuatro equipos cada uno. Desde allí buscarán a la tercera fase y luego a las semifinales y finales, donde estará en juego el ascenso a la Liga Nacional de vóley.

Por la zona A, Policial y Tucumán de Gimnasia ya aseguraron su lugar en la segunda fase; en la zona B seguirán jugando San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Paracao (Entre Ríos) y Once Unidos. En tanto, en la zona C está definida la clasificación de UVT de San Juan, Rosario, Villa Dora y Amuvoca.

Posiciones

Equipo PJ PG PP Pts

Policial 5 5 0 15

Tucumán 4 3 1 9

Regatas 5 2 3 5

Pellegrini 5 1 4 4

S. Vóley 5 1 4 3