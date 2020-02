El teatro, una herramienta de ayuda a los adolescentes

Alma y Cuerpo tienen un largo proceso de desarrollo. Héctor Salva es profesor de teatro y trabaja como preceptor en una escuela pública de la ciudad de Salta. En su contacto diario con los adolescentes, fue conociendo historias, escuchando sueños y también desilusiones que viven los chicos en esta etapa tan difícil de la vida.

“Cuando los chicos atraviesan la adolescencia se ponen vulnerables al mundo, y la verdad no sabía cómo ayudarlos”, expresó el profesor en dialogo con este medio.

En ese proceso, también de aprendizaje para Héctor Salva, fue surgiendo la idea de escribir sus historias y sus problemas. Así nació la primera obra de teatro de Alma y Cuerpo. “La idea era lograr contener a los adolescentes”, agregó el profesor que no dudó en poner sobre tablas estas primeras obras de teatro.

Desde aquel primer momento pasaron 5 años, en los que Alma y Cuerpo fue perfeccionando estas obras y comenzó a presentarlas en distintos colegios de la ciudad de Salta y otras cercanas como Cerrillos y Rosario de Lerma.



"Con sus mismas historias fuimos presentando las problemáticas familiares, los problemas en la escuela, la falta de seguridad y autoestima y siempre a través del trabajo abstracto del personaje", describió el profesor que alertó sobre la mirada catastrófica que tienen los chicos ante las situaciones que atraviesan en sus vidas y cómo se debe trabajar para ayudarlos a resolverlas.

Las obras



La primera obra que surge en Alma y Cuerpo se llamó Reality‘s, donde se presentaron cinco historias donde se trabajó la experiencia del bullying, el uso de las redes sociales, los problemas alimenticios y las adicciones.

La segunda obra fue Contra mis fantasmas, donde cinco chicos con realidades de vidas diferentes. En estas historias se mostró las situaciones de bullying que además están relacionadas con las crisis que se atraviesan en sus familias, la ausencia de los padres y las personalidades ficticias para tener una vida soñada.

“Los chicos necesitan que se trabajen los lazos familiares, porque en la adolescencia es como que existen ellos y la calle”, ejemplificó el profesor.

Anhelos, fue la tercera obra, y en ella se trabajaron los miedos y las inseguridades. De la mano llegó Érase una vez en el bosque caramelo, dirigida a los más chicos, que trabajó sobre los valores con los amigos, los padres, y con ellos mismos.

Iguales diferentes, fue la última producción de este grupo de teatro, donde se trabajó la identidad de género y la violencia de género, y la importancia del crecimiento y la necesidad de progresar a través de la elección de una carrera.



Talleres y miembros



Alma y Cuerpo está integrado también el profesor Alberto Torres, a cargo de la formación de talleres de este grupo de teatro. Si bien en la actualidad no cuentan con un espacio físico, el grupo contó con el aporte de la Fundación Sí se puede, que les facilitó las estructuras para el dictado de talleres artísticos.

Este equipo también cuenta con la Red de Grupos de Teatro, que apuntaló el trabajo que se viene desarrollando con los adolescentes. Alberto Beto Torres contó que en sus talleres de teatro se trabajó con chicos que llegaron con derivaciones de los gabinetes psicopedagógicos, estudiantes que no logran expresarse en público, con problemas de autoestima y con falta de aceptación de su cuerpo.

“Trabajo con chicos de todas las edades, y se puede ver que llegan al séptimo grado y no quieren que los vean, no quieren hablar. Y esto tiene que ver con el temor que se siente a cómo te ven los demás”, afirmó Torres.

Una vez que se superan estos talleres, algunos sienten la inspiración de subir a las tablas y se suman a las ensayos y presentaciones de las obras.