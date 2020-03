Largas filas para las compras a último momento; la mayoría paga con tarjetas

A días del inicio de clases eran largas las filas de padres, incluso afuera de las librerías, tiendas de indumentaria y calzado. Los locales estaban repletos y el centro tenía un fuerte movimiento. No faltaron los manteros en las veredas y peatonales.

Unas 50 personas esperaban en la vereda de la librería Papá Noel, de calle Pellegrini 399. "Desde el miércoles pasado que la gente viene a hacer colas para poder comprar. Van pasando de a tandas para que puedan hacerlo con tranquilidad y comodidad", describió Amelia Ibáñez, la vendedora con mayor antigedad en el comercio.

Según las marcas, un lápiz negro puede costar entre 9 y 14 pesos. Las gomas de borrar están entre 11 y 20 pesos. Las cajas de lápices de colores grandes valen entre 66 y 300 pesos. Las lapiceras cuestan entre 10 y 21 pesos. Los marcadores de colores grandes pueden costar entre 65 y 270 pesos. Los crayones rondan entre los 44 y 130 pesos.

Al ser consultada sobre si se registraron subas en estos últimos días, Ibáñez respondió: "No se modificaron los precios. Siguen los mismos desde que comenzamos el año, en la temporada incluso se incrementó la cantidad de ofertas. Tenemos packs con productos accesibles, como lapiceras, lápices de colores, fibras, adhesivos, cuadernos y repuestos de hojas. La gente aprovecha los combos", precisó Ibáñez.

Añadió que hubo padres que optaron por comprar los útiles escolares con anterioridad. "La gente comenzó a venir pasando Reyes Magos. Algunos compraron las listas completas y otros lo justo y necesario", sostuvo la trabajadora.

Adriana Soria, madre de dos niños que asistirán al jardín de escuela pública de la zona sur, contó: "Gasté 1.500 pesos por cada lista, que incluye fibras, crayones, blocs de hojas, papel glasé, goma eva, papel afiche, crepé y fibrones. Para economizar opté por packs de lápices y de plasticolas, tanto las comunes como las flúor y las que tienen brillo", contó.

Utilizan tarjeta

En la librería San Pablo, en la calle Balcarce 21, Cristian Ramos, el encargado de la sucursal, contó: "Siempre los días previos al comienzo de clases la concurrencia es masiva. Después del feriado de carnaval se empezó a llenar la librería, aunque hubo padres que acudieron con sus listas a fines de diciembre".

En relación con los precios, aseguró que estos se mantienen. "Son los mismos que a principios de enero. No aumentaron, inclusive bajaron porque estamos lanzando ofertas para cuidar el bolsillo de todos los salteños", destacó.

Agregó: "Lo que sí ha cambiado es la forma de pago. En diciembre la gente pagaba en efectivo y ahora utiliza más la tarjeta de crédito".

En el comercio una caja de 12 lápices de colores marca Bic, más cuatro lápices negros cuesta $115. Los marcadores Maped por 12 colores están a $200. Un lápiz negro tiene un valor de entre 8 a 10 pesos. Un cuaderno A4, los más requeridos para los alumnos que cursan primero y segundo grado, cuesta $205.

Las librerías lanzaron ofertas esta temporada escolar.

Optimismo

Ramos expresó que hay buenas expectativas de ventas. "Tenemos mucho optimismo esta temporada. Estas semanas estaremos a full por el comienzo de clases de la primaria, luego por el inicio de los jardines y posteriormente las escuelas técnicas. Son tres semanas en las que habrá amplio movimiento de clientes", finalizó.

Fernanda Aguirre, madre de una niña de 12 años que asiste a un colegio privado, relató: "A mi hija lo que más le piden son biromes, carpetas y hojas. Por suerte ya no nos piden tantas cosas como años anteriores. De igual manera tenemos muchos gastos, porque se suman los zapatos y el uniforme. Estoy pagando todo con tarjeta porque nos quedamos sin efectivo".

Ayer la mayoría de los locales comerciales del centro relacionados al rubro escolar atendió en horario corrido.

Una amplia concurrencia de gente se observaba en las grandes tiendas que comercializan ropa escolar y también en zapaterías y zapatillerías. En las veredas y peatonales los manteros ofrecían sets de tazas para jardín, individuales, medias, papeles y plásticos para forrar cuadernos.

Los comerciantes anticiparon que el lunes trabajarán de la misma forma.

Sin stock de delantales en las tiendas

Se agotaron los talles 6 al 12 y hay preocupación de los padres.

Gran preocupación manifestaban ayer algunos padres por la falta de stock de delantales en las grandes tiendas de indumentaria de las peatonales.

Desde uno de los comercios una empleada contó: “Nos quedamos sin delantales desde los talles 6 al 12. Solamente nos quedaron desde el talle 14 al 18, y no sabemos cuando se repondrán”.

En otro local, un empleado contó: “Hubo una línea de delantales de varón que se acabó por completo. Muchos padres están afligidos. Estamos a la espera de más stock”.

Eduardo, padre de un niño que asiste a una escuela de la zona norte, contó que: “Necesito el talle 12 para mi hijo y no quedó ningún delantal. Me arrepiento de no haber comprado antes. Espero encontrar en algún lado, si no tendrá que usar el mismo del año pasado hasta que consigamos”.