Sampaoli será el nuevo entrenador de Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli se convertirá en el nuevo entrenador de Atlético Mineiro, de Brasil, en reemplazo del venezolano Rafael Dudamel.

El ex DT del seleccionado argentino llegó a un acuerdo con el presidente del club, Sergio Sette Cama, y el próximo martes firmará el contrato hasta fines de 2021.

Sampaoli arribó esta mañana a Belo Horizonte y por la tarde se reunió con la dirigencia del Galo con la que estaba en contacto hace varios días.

En el encuentro cara a cara, las partes pudieron pulir la diferencia en la parte económica ya que había trascendido que Atlético Mineiro no estaba en condiciones de afrontar el sueldo de 1.200.000 reales (casi 270 mil dólares) que pretendía Sampaoli.

“Está confirmado. Sampaoli es nuestro nuevo técnico”, publicó el presidente Sette Camara en su cuenta oficial de Twitter en un mensaje que rápidamente fue replicado por las redes del club.

Sampaoli, de 59 años, volverá a trabajar en el fútbol brasileño donde el año pasado dirigió a Santos y logró el subcampeonato en el Brasileirao.

El casildense no estará en el clásico ante Cruzeiro del sábado 7 de marzo y recién debutaría una semana más tarde ante Vila Nova, como visitante, por el campeonato Mineiro.

El plantel de Atlético Mineiro, que el pasado miércoles despidió al venezolano Rafael Dudamel por malos resultados, cuenta con el delantero argentino Franco Di Santo y con el ecuatoriano Juan Cazares, ex Banfield y River Plate.