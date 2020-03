Un sector de los docentes autoconvocados sigue con el paro

A pesar de que el sábado pasado el Gobierno y los gremios docentes acordaron, entre otros aspectos, un aumento salarial del 30 por ciento en cuatro artículos hasta julio y de que desde la Provincia anunciaron que descontarían los días no trabajados a partir de esta semana, ayer varios docentes siguieron con el paro. Se percibió una adhesión dispar en las escuelas.

Ayer comenzó la segunda semana de clases en los niveles primario y secundario y la primera semana para el nivel inicial, aunque muchos niños tuvieron que volver a sus casas.

En la Jacoba Saravia ningún docente de nivel inicial fue a la escuela y en el nivel primario, varios cursos estaban sin clases.

En la escuela Dr. José Vicente Solá la mitad de los docentes -entre nivel inicial y primario- adhirieron al paro en el turno mañana y solo uno lo haría en el turno tarde.

En el nivel inicial de la escuela Normal, el plantel estaba completo por la mañana. Por la tarde, una de las cuatro maestras adhirió al paro. En la primaria, la mitad del plantel no asistió y en el nivel secundario nueve docentes tampoco: eran más que la semana pasada.

En la escuela de San Luis, el nivel inicial no empezó en ningún turno. Unos cuatro grados de la primaria tampoco tuvieron clases.

En la escuela del barrio San Carlos solo asistió una maestra.

La secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, Roxana Celeste Dib, observó que, luego de que se firmara el acuerdo salarial el sábado último, "muchos docentes están regresando a las aulas".

"Se tuvo en cuenta el pedido histórico de la docencia para hacer este acuerdo salarial. A partir de esto, muchos docentes han retornado a las aulas hoy", exclamó.

La funcionaria aseguró que el acuerdo con el Gobierno llevó "tranquilidad": "De alguna manera se cumplió con muchas expectativas que tenían los docentes no solo con lo salarial, sino también con el pedido de titularizaciones anuales. Eso jamás se hacía".

Celeste Dib observó que también se cumplió con el llamado a concurso de vicedirectores, algo que no se hacía desde 2009. "Eran respuestas históricas que pedían los docentes", evaluó.

Otro de los aspectos que destacó fue la suba del 30 por ciento de los ítems que están en blanco: "Siempre se pidió que los aumentos fueran en blanco para beneficiar tanto a la gente que se va a jubilar como a los jubilados".

"Es insuficiente"

Silvia Di Piazza, delegada de los Autoconvocados por Capital, aseguró que el acatamiento en la ciudad estaba ayer "más o menos igual" que la semana pasada.

"Hay algunos colegas que han vuelto, algunos que adhirieron a partir de hoy de nuevo y algunos que no habían adherido la semana anterior lo hicieron esta semana", detalló.

Aseguró que los docentes están molestos porque la propuesta que acordaron el Gobierno y los gremios "es insuficiente y no lleva un dinero sustancial en el bolsillo de la docencia".

"No fue una mejora en la propuesta, sino un acomodamiento de dinero y de porcentaje que se ha sacado de un lado y se ha puesto en otro. No hay impacto económico en el bolsillo", manifestó.

La mujer consideró que los aumentos extendidos hasta julio no van a afectar al medio aguinaldo y advirtió que se tomó un piso salarial de 2019, no de 2020: "Eso minimiza la cuestión. Tienen que mejorar la propuesta, hacer algo que a los docentes le convenza. Si no el paro no se levanta".

Desde el Gobierno habían remarcado el sábado que el incremento salarial es mayor a la inflación y que tiene un impacto de 10 mil millones de pesos. Otro sector de los autoconvo cados volvió a clases.