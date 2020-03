Alberto Fernández presentó el listado de 170 medicamentos para jubilados

El presidente Alberto Fernández anuncia, desde la localidad de Quilmes, la iniciativa llamada "Vivir Mejor" por medio de la cual dará 170 medicamentos gratuitos para los cinco millones de afiliados del PAMI con el objetivo de "garantizar el derecho a la salud". Además del mandatario, el acto cuenta con la presencia de la directora del PAMI, Luana Volnovich, el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

La primera en tomar la palabra durante el anuncio fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La jefa distrital recalcó “el daño que le hicieron a nuestros jubilados y jubiladas el Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, y afirmó: “Estamos acá para reparar ese daño, para dejar atrás esos años de dolor y padecimiento, y comenzar a tener actos de justicia social desde el Gobierno”, dijo. Tras ella, Volnovich, expresó: “Alberto Fernández ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social. En el mundo, los Estados, los presidentes se quieren sacar la seguridad social de encima. Dicen que los ancianos viven cada vez más. Desde la Argentina estamos dando el mensaje de que los jubilados no van a ser un gasto a ajustar”, recalcó.

En febrero, la administración del Frente de Todos anunció que implementará la iniciativa por medio de la cual dará medicamentos esenciales gratuitos para los cinco millones de afiliados del PAMI con el objetivo de "garantizar el derecho a la salud". Por esos días, en declaraciones a Radio Mitre, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, contó que estaban trabajando en el diseño del vademécum, y detalló que incluye los principios activos de las enfermedades prevalentes de la población mayor de 65 años, lo que "podría derivar en unas 2.700 presentaciones". En otro aspecto, aclaró que "no va a haber un criterio patrimonial en cuanto a qué jubilados puedan acceder al beneficio" debido a que durante el Gobierno anterior, los jubilados que contaban con determinados bienes a su nombre no podían acceder a determinados beneficios. "Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin mayor papeleo, no queremos que los jubilados vayan treinta veces a buscar papeles, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento", explicó la titular del PAMI. Volnovich precisó que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo". En este sentido, aseveró: "Podría derivar en unas 2.700 presentaciones, pero eso depende de los precios que acordemos con los laboratorios. Nosotros vamos a comprar a precios razonables". La directora del PAMI dijo que también trabajaban "en una cuestión que nos preocupa mucho y es la interacción peligrosa que puede resultar de la prescripción de muchos medicamentos, pero además no queremos que ningún vivo prescriba de más o a quien no lo necesita”.

(Fuente www.perfil.com).