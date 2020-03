Al igual que la NBA, se suspende la liga española de fútbol

La medida se hizo oficial ayer por la noche, minutos después de que se confirmara que el francés Rudy Gobert está contagiado. No se sabe cuándo se retomará la competencia. En la NBA sucedió algo similar.

La Comisión de Seguimiento reunida hoy en la Ciudad del Fútbol y en la que han participado dirigentes de la Federación, LaLiga y del sindicato de futbolistas (AFE), han llegado al acuerdo de suspender las dos próximas jornadas de LaLiga Santander y la Smartbank.La decisión llega después de que la Federación decidiera suspender las dos próximas jornadas del fútbol no profesional, dando un paso más a la recomendación gubernamental, que hablaba de jugar a puerta cerrada. Los acontecimientos se han ido precipitando y desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas invitaron al resto de protagonistas del fútbol a estudiar la situación. Tras las pertinentes deliberaciones, se llegó a la decisión más lógica y que es la de parar el fútbol a la espera de acontecimientos.LaLiga no era partidaria de la suspensión de las dos citadas jornadas, que se iniciaban mañana con el Real Madrid-Eibar, pero la presión de la AFE, la posición de la Federación a parar y el consejo gubernamental de abrir un paréntesis, ha llevado a sus dirigentes a aceptar la decisión del resto de las partes que forman el universo fútbol, y que no era otra que parar.De momento son dos semanas en las que el fútbol para. Serán los acontecimientos y la eficacia de las medidas adoptadas para frenar el virus del Coronavirus, las que marquen el tiempo de parón del mundo del fútbol y del deporte en deporte. Mientras, la Comisión de Seguimiento de la Federación sigue adelante y evaluando todos los acontecimientos.



Por su parte, la NBA, organización del básquetbol profesional de los Estados Unidos, anunció ayer la suspensión “por tiempo indefinido” de la temporada 2019-2020, luego de conocerse que el partido Oklahoma City-Utah Jazz no pudo disputarse, debido a que un jugador presentó “síntomas de la enfermedad” en el calentamiento precompetitivo.

Sin individualizarlo, el organismo indicó que “un jugador de Utah Jazz entregó resultado positivo” en un examen de Coronavirus (COVID -19). Las presunciones indican que el basquetbolista afectado es, precisamente, el pivote francés Rudy Gobert.

El interno del seleccionado galo, inclusive, bromeó durante la previa del encuentro, acerca de los efectos que podía traer aparejada la pandemia que se desató en el mundo y comprometió a los periodistas que lo interpelaban en una rueda de prensa: tocó todos los grabadores y micrófonos que exhibían los representantes del periodismo.

“La NBA decide suspender el programa de encuentros después de los partidos de esta noche por tiempo indefinido”, reza el comunicado.

Las autoridades de la máxima Liga basquetbolística en el planeta remarcaron, además, que utilizarán la pausa para “determinar cuáles serán los pasos a seguir”.

El brote de Coronavirus, que hoy fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene 1039 afectados en los Estados Unidos, de los cuales 37 fallecieron.

Inclusive, el presidente Donald Trump informó esta noche que se suspenderán “por treinta días” los vuelos aéreos entre Europa y los Estados Unidos para intentar frenar “el contagio” de la enfermedad.